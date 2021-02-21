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Немецкий парикмахер продал первую запись на стрижку после локдауна за 422 евро
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Немецкий парикмахер продал первую запись на стрижку после локдауна за 422 евро

Юлия Ямпольская

В мире

Немецкий парикмахер Андреас Нуйсль выставил на аукцион на платформе eBay первую запись на стрижку после карантина. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает агентство DPA.

Отмечается, что начальная стоимость предложения под названием «Первая после 10 недель локдауна запись на стрижку в 08:00 1 марта 2021 года» составила 288 евро. С 12 февраля до 20 февраля она увеличилась до 422 евро. За такую стоимость услугу приобрел 43-летний мужчина.

Дополнительно у парикмахера получилось собрать еще 1,1 тысячи евро пожертвований — они пойдут на помощь детям через одну из благотворительных организаций.

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