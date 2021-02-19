Профессор из Германии заявил об искусственном происхождении коронавируса

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Немецкий профессор Роланд Визендангер заявил, что COVID-19 имеет искусственное происхождение. Об этом он рассказал в своей работе, опубликованной на сайте Гамбургского университета.

Профессор считает, что коронавирус возник в лаборатории вирусологического института в Ухане из-за утечки. Он указал на отсутствие промежуточного животного, из-за которого COVID-19 передался человеку от летучих мышей. Профессор подчеркнул, что такие животные не продаются на рынке в Ухани, однако в вирусологическом институте города их достаточно.

Отмечается, что Визендангер ознакомился с различными научными публикациями. В результате чего он сделал вывод, что китайские специалисты тестировали огромную коллекцию коронавирусов на летучих мышах. В исследовании профессор выявил еще одну особенность — заразность коронавируса можно объяснить сочетанием особого домена связей клеточных рецепторов и местом разрыва белка-«шипа». Такая комбинация у природных коронавирусов не встречается, считает ученый.

Кроме того, профессор указал на то, что одной из первых COVID-19 заболела сотрудница вирусологического института Уханя. На основе документов, которые вели до появления коронавируса, можно сделать вывод о недостатках в технике безопасности в учреждении. Он добавил, что признаки распространения COVID-19 в институте были отмечены еще в октябре 2019 года.

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