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Новый штамм коронавируса обнаружили в Японии
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Новый штамм коронавируса обнаружили в Японии

Ксения Монахова

В мире

Национальный институт инфекционных заболеваний Японии рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции в стране. Он отличается от ранее выявленного британского, южноафриканского и бразильского.

Отмечается, что мутации в вирусе могут вероятно снизить эффективность разработанных вакцин.

Как сообщается в материалах института, в Японии выявили случаи инфицирования линией B.1.1.316, имеющей мутацию E484K в белке-шипе. Она присутствует и в южноафриканском, и вбразильском штаммах. В рамках этой мутации в белке заменяется глутаминовая кислота лизином в аминокислотной позиции 484. Именно это, по мнению ряда экспертов, может снизить эффективность моноклональных антител в нейтрализации вируса. Однако в линии не присутствует мутация N501Y, которую выявили в британском вирусе.

— Было установлено, что генеалогически мутация произошла за пределами Японии. При сверке с данными инициативы GISAID страну, в которой возникла эта мутация, установить не удалось, — сообщают ученые.

В ходе пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като сообщил, что в Японии уже было выявлено 93 случая заражения данным штаммом. Два из них подтвердились в аэропорту по прибытии пассажиров. Остальные случаи выявлены в регионе Канто, передает РИА Новости.

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