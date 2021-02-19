Инфекционист заявил, что от 20 до 70 процентов россиян уже имеет иммунитет к COVID-19

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Иммунитет к коронавирусной инфекции имеет от 20 до 70 процентов населения регионов России. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что статистика включает только зафиксированные случаи COVID-19.

— То есть по факту от 20 до 70 процентов населения в зависимости от региона уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, но, повторяю, этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс,— подчеркнул инфекционист в эфире канала «Россия 24».

Тимаков добавил, что из-за смены вируса в сторону более легкой передачи те, кто не переболел или не прошел вакцинацию, окажутся в наибольшей опасности.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Тридцатая страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»