Власти Германии продлили карантин из-за коронавируса до 7 марта

Фото: flickr.com/fdecomite

Власти Германии продлили карантинные меры в стране из-за коронавирусной инфекции до 7 марта. Соответствующее распоряжение подписала канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с регионами.

Документ также предусматривает некоторые изменения карантинных мер. В частности, с 1 марта в Германии открываются парикмахерские. Они будут работать при условии соблюдения правил гигиены. Решение об открытии школ остается за федеральными землями.

Дальнейшие шаги по ослаблению локдауна будут приняты только в ситуации, когда в течение семи дней число новых случаев заболевания коронавирусом будет стабильно ниже 35 на 100 тысяч жителей.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 13 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в Великобритании