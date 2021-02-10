Более 13 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в Великобритании

Фото: flickr.com / Alex Hamilton

Число случаев коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки выросло на 13 013. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки в Соединенном Королевстве скончался 1001 человек. Всего с начала пандемии коронавирус в Великобритании зафиксировали почти у четырех миллионов человек. Общее число умерших составило 114 851, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Британцам может грозит тюремный срок до 10 лет за посещение стран из черного списка