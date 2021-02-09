Британцам может грозит тюремный срок до 10 лет за посещение стран из черного списка

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Жителям Великобритании, которые попытаются скрыть факт посещения стран из черного списка, грозит тюремный срок до десяти лет. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, соответствующий законопроект будет оформлен законодательно в ближайшее время.

В британский черный список по коронавирусу входят 33 страны. Это государства Южной Америки, Южной Африки и Португалия. Границы с ними закрыты. В Великобританию смогут попасть оттуда только граждане страны и обладатели видов на жительство. Все они с 15 февраля обязаны будут отбывать 10-дневный карантин в специальных отелях.

Британцы, которые приезжают на родину из стран черного списка, должны будут оплатить 1750 фунтов стерлингов. В эту сумму входит трансфер до отеля, пребывание в гостинице и обязательные ПЦР-тесты на коронавирус. Штраф за несоблюдение карантина в гостинице составит 10 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.

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