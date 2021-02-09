Британцам может грозит тюремный срок до 10 лет за посещение стран из черного списка
Жителям Великобритании, которые попытаются скрыть факт посещения стран из черного списка, грозит тюремный срок до десяти лет. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
По его словам, соответствующий законопроект будет оформлен законодательно в ближайшее время.
В британский черный список по коронавирусу входят 33 страны. Это государства Южной Америки, Южной Африки и Португалия. Границы с ними закрыты. В Великобританию смогут попасть оттуда только граждане страны и обладатели видов на жительство. Все они с 15 февраля обязаны будут отбывать 10-дневный карантин в специальных отелях.
Британцы, которые приезжают на родину из стран черного списка, должны будут оплатить 1750 фунтов стерлингов. В эту сумму входит трансфер до отеля, пребывание в гостинице и обязательные ПЦР-тесты на коронавирус. Штраф за несоблюдение карантина в гостинице составит 10 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.
Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.
С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.
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