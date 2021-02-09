Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Великобритания ужесточит правила въезда в страну из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Великобритания ужесточит правила въезда в страну из-за коронавируса

Кирилл Николаев

В мире

Великобритания ужесточает правила для всех прибывающих в страну из-за границы. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, данные меры необходимы для недопущения распространения коронавирусной инфекции в стране. Новые правила начнут действовать с 15 февраля. Теперь иностранные граждане помимо теста перед поездкой должны будут сдавать ПЦР-тесты на коронавирус на второй и восьмой день карантина. Штраф за несданный тест составит тысячу фунтов, а в случае второго несданного анализа сумма увеличится вдвое.

Отметим, что длительность карантина в Великобритании составляет десять дней. Также иностранцы могут сдать тест на пятый день. Если он окажется отрицательным, то иностранные граждане смогут прекратить режим самоизоляции, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ оценила вероятность попадания COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане

Великобританиякоронавирускарантин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Все мнения
О проекте