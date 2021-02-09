Великобритания ужесточит правила въезда в страну из-за коронавируса

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Великобритания ужесточает правила для всех прибывающих в страну из-за границы. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, данные меры необходимы для недопущения распространения коронавирусной инфекции в стране. Новые правила начнут действовать с 15 февраля. Теперь иностранные граждане помимо теста перед поездкой должны будут сдавать ПЦР-тесты на коронавирус на второй и восьмой день карантина. Штраф за несданный тест составит тысячу фунтов, а в случае второго несданного анализа сумма увеличится вдвое.

Отметим, что длительность карантина в Великобритании составляет десять дней. Также иностранцы могут сдать тест на пятый день. Если он окажется отрицательным, то иностранные граждане смогут прекратить режим самоизоляции, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.

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