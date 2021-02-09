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ВОЗ оценила вероятность попадания COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане
Фото: twitter.com/CP24

ВОЗ оценила вероятность попадания COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане

Виктория Родимкина

В мире

Прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане маловероятно. Об этом заявил глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек во вторник, 9 февраля.

По его словам, был промежуточный переносчик инфекции. Он отметил, что все исследования причин возникновения коронавируса ведут к похожим вирусам у летучих мышей.

— Но поскольку Ухань не находится рядом со средой, где водятся летучие мыши, то прямая передача от летучей мыши в Ухане маловероятна, — пояснил представитель ВОЗ.

Питер Бен Эмбарек уточнил, что, скорее всего, было «промежуточное звено-переносчик» COVID-19. Специалисты ведут работу по его выявлению, передает слова Эмбарека РИА Новости.

Ранее эксперты ВОЗ заявили, что нашли ключевые улики о роли рынка в Ухане при вспышке COVID-19.

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