ВОЗ выразила надежду на присоединение «Спутника V» к COVAX

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» войдет в число препаратов, распространяемых в рамках программы COVAX.

— Мы надеемся, что вакцина НИЦ имени Гамалеи присоединится к COVAX при условии, что она будет внесена в список препаратов, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, — заявили в пресс-службе РИА Новости.

Ранее в ВОЗ провели дискуссии о новых данных по российской вакцине. Еще одна встреча запланирована на 15 февраля.

COVAX — запущенный ВОЗ международный механизм. В рамках программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. На сегодняшний день COVAX заключила соглашения с Pfizer/BioNTech и AstraZeneca на поставку вакцин для их справедливого распределения странам-участницам.

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