Британские СМИ объяснили интерес Германии к российской вакцине «Спутник V»

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Британский журнал The Spectator объяснил готовность властей ФРГ рассмотреть применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» задержкой поставок препаратов от других производителей.

По мнению издания, распределение вакцины, которая была создана компаниями BioNTech и Pfizer, а также препарата от от Moderna в Евросоюзе задерживается. При этом Германия не испытывает доверия к вакцине AstraZeneca, так как, по мнению ученых из ЮАР, препарат показал низкую эффективность против нового штамма COVID-19, который был там обнаружен.

Германия ранее неоднократно заявляла о своей готовности использовать вакцины, произведенные за пределами Евросоюза. Однако ключевым условием использования препарата является его сертификация Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕАЛС).

Напомним, 2 февраля медицинский журнал The Lancet обнародовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V». Материалы подтверждают эффективность препарата (91,6 процента) и его безопасность. Антитела к COVID-19 после прививки были выявлены у 98 процентов добровольцев.

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