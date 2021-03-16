Боится корь, дрожит свинка: какие прививки нужно обновить после совершеннолетия

Старшая медицинская сестра городской поликлиники № 5 Гузель Исхакова вакцинирует пациентку — перед тем как сделать прививку, москвичка получила консультацию врача / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Для большинства людей при словах «плановая прививка» чаще всего возникает ассоциация с детством. Однако врач высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Кац уверена, что считать, будто все необходимые прививки нам сделали, пока мы были малышами, — опасное заблуждение.

По словам специалиста, говорить о том, что вакцинация важна только детям, неправильно.

— Прежде всего речь идет о формировании иммунитета против болезней, которые довольно опасны в любом возрасте. Надежный и научно доказанный способ сделать это — своевременная вакцинация. Так что если кто-то пропустил положенную в детстве прививку, желательно восполнить этот «пробел», — отметила Елена Кац.

В зависимости от возраста меняются и схема вакцинации, и перечень необходимых прививок.

— Некоторые из них обязательны для тех, кто работает в определенных отраслях, например в пищевой промышленности или на предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, в торговле и так далее. Есть обязательные прививки и в экстренных случаях либо по эпидемическим или иным показаниям: при укусе диким животным, контакте с носителями различных инфекций, поездке в отдельные страны и регионы, — добавила врач.

Кроме того, нужно знать, что отдельные заболевания, которые относительно легко переносятся в детстве, у взрослых людей протекают намного тяжелее. Например, те же ветряная оспа, корь, эпидемический паротит (свинка) и некоторые другие инфекции вполне способны вызвать серьезные осложнения у непривитого человека.

Елена Кац рассказала, что все необходимые важные прививки указаны в Национальном календаре профилактических прививок.

— Есть прививки обязательные, а есть те, что делаются по показаниям. Например, вакцинация от гепатита A после контакта с инфицированным человеком или перед поездкой в определенные страны, — пояснила она. — Следует задуматься над тем, чтобы сделать прививки от кори, краснухи и паротита, от гепатита B (схему вакцинации и ее необходимость врач определяет индивидуально), а также от коклюша беременным женщинам, если они ранее не прививались и не переболели, — в данном случае инфекция опасна не столько для мамы, сколько для новорожденного.

Прививка от туберкулеза, которую в обычном режиме делают только детям, взрослым может быть показана при высоком риске контакта с больными людьми.

— При принятии решения о вакцинации нужно предварительно проконсультироваться с врачом, — уточнила Кац.

КСТАТИ

Некоторые прививки не дают пожизненного иммунитета, что связано с разными факторами. Так, прививку от столбняка и дифтерии надо повторять через каждые 10 лет. А вакцина от гепатита В действует в течение 5–7 лет.

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