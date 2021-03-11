Пандемии коронавируса исполнился год: главные уроки и прогнозы

Фото: Минобороны РФ

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса нового типа пандемией. Первые сообщения о распространении неизвестной формы инфекции появились еще в декабре 2019 года, что и дало название вирусу — COVID-19. К моменту, когда ВОЗ забила тревогу, болезнь выявили уже примерно у 118 тысяч человек в 114 странах. Как изменился мир за это время, когда отступит вирус и что мешает его победить — в материале «Вечерней Москвы».

На сегодняшний день, 11 марта 2021 года, на планете зарегистрировано более 118 миллионов случаев заражения новым коронавирусом. В этом плане самая непростая ситуация в США (более 29 миллионов случаев), Индии (свыше 11,28 миллиона), Бразилии (более 11,20 миллиона случаев), России (свыше 4,3 миллиона) и Британии (более 4,2 миллиона случаев инфицирования).

В общей сложности за год попыток укротить ковид от него погибли свыше 2,6 миллиона пациентов. Больше всего летальных исходов зафиксировано в США (свыше 500 тысяч), Бразилии (более 270 тысяч), Мексике (свыше 190 тысяч), Индии (более 158 тысяч) и Великобритании (свыше 125 тысяч смертей). Россия в этом списке занимает восьмую строчку с более чем 90 тысячами жертв вируса.

Как Россия борется с ковидом?

Как рассказал «ВМ» вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, для всего земного шара прошедший год был очень трудным, поскольку с новым вирусом сложно совладать. Главное достижение в войне с инфекцией, по мнению ученого, — создание и распространение нарастающей «лавины вакцин».

— У нас появилась надежда иммунизировать население, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Он обратил внимание, что Россия одной из первых зарегистрировала вакцину от коронавируса. На данный момент у РФ официально три разработки — от центра Гамалеи, центра Чумакова и центра «Вектор». Наибольшее распространение получил первый препарат. Отечественные вакцины вирусолог назвал удачными разработками, доказавшими свою эффективность, в том числе на мировой арене.

С Альтштейном солидарен профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он похвалил разработчиков российских вакцин и медиков, назвав последних героями.

— Все они сработали на «пятерку», разработчики сделали все быстро, высокотехнологично и, я бы сказал, красиво, а врачи — им вообще честь и хвала. Они научились за прошедшее время лечить тяжелые случаи, — отметил Аграновский.

Он обратил внимание, как поменялось отношение иностранцев к первой российской вакцине — «Спутнику V». Сначала ей не доверяли, однако после публикации в авторитетном научном журнале Lancet мнение о препарате за рубежом резко изменилось в лучшую сторону. К тому же сейчас удалось наладить систему производства препаратов, добавил Аграновский.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Что мешает покончить с вирусом?

В настоящее время Россия стоит на пороге нового этапа борьбы с коронавирусом, считает Альтштейн. Следующая фаза, по его словам, связана с кампанией по вакцинации. В этой связи перед властями РФ сегодня стоят две главные задачи — выпустить нужное количество вакцины и заслужить доверие граждан к ней. Если с первой миссией власти справляются успешно, вторая пока буксует, с сожалением отметил вирусолог.

— Очень многие из наших людей боятся или просто не хотят прививаться, а это может остановить конец эпидемии в России. Властям нужно найти такой подход, чтобы демократично «заставить» население захотеть вакцинироваться. Я думаю, это наша такая национальная черта — подходить ко всему с недоверием, — допустил он и выразил надежду, что все сомнения удастся преломить.

Аграновский, в свою очередь, также заявил, что «люди подвели», и речь даже не идет о ковид-диссидентах и антипрививочниках. Эти категории граждан, по словам ученого, — неизбежное зло.

— В свободном обществе должны быть свои enfants terribles (фр. буквально «ужасные дети» — прим. «ВМ»). Важнее то, что у нас медленно идет процесс осознания, что вакцинироваться надо всем, — подчеркнул эксперт.

Иногда, говорит он, некоторые люди и даже врачи «щедрой рукой рассеивают предрассудки» в духе «прививка от ковида ведет к развитию рака» или «вакцина встраивает в наш геном новую информацию». Аграновский призвал не опускаться до такого мракобесия, подчеркнув, что все подобные теории заговора не выдерживают никакой критики, а официальные исследования их опровергают.

Собеседник «ВМ» выразил уверенность, что сейчас все зависит от хода вакцинации. Если она пойдет хорошо, очень скоро «мы забудем коронавирус как страшный сон», хотя навсегда он тоже не уйдет, считает Аграновский.

— Весь вопрос в цифрах, в суточном приросте случаев ковида. Чем он ниже, тем меньше вероятность возникновения новых штаммов вируса с новыми свойствами, — пояснил он.

Ученый допустил, что COVID-19 будет давать о себе знать сезонно, особенно осенью, когда традиционно наблюдается подъем заболеваемости.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В продолжение темы врач-эпидемиолог, депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус нового типа — «не первый и не последний, с которым мы сталкиваемся». При этом из борьбы с текущей напастью, по мнению врача, люди пока не сделали никаких выводов.

— Это серьезное испытание, оно сыграло огромную воспитательную роль, показало истинную роль врача в современном обществе. Мы неплохо среагировали, разработали целую линейку диагностик и вакцин. Все это хорошо, но никто не задумался над тем, что я сам могу сделать, чтобы себя защитить. Я думаю, нам только предстоит сформулировать и сделать выводы. И самое главное — не забыть их, — сказал бывший главный санитарный врач РФ.

Чем COVID-19 поразил даже специалистов?

Один из главных вопросов человечества — происхождение COVID-19 — до сих пор остается без официального ответа или объяснения. Сначала господствовала версия, что инфекция распространилась после некачественной разделки рыбы на одном из китайских прилавков. Далее появились самые разные слухи, начиная с того, что ковид — специально созданное биологическое оружие, и заканчивая домыслами о том, что произошла утечка этого вируса из некой лаборатории в КНР.

Все эти версии отринул собеседник «ВМ» Аграновский, по мнению которого ковид появился естественным образом, перейдя от организма одного теплокровного животного к другому (летучей мыши, панголину, норке), а затем к человеку.

— Но пока и эта версия не доказана. Темна вода в облацех, — отметил собеседник «ВМ».

Он признался, что его также удивляет непредсказуемость течения инфекции. Эксперт напомнил об общем правиле, которое гласит, что у людей старше 65 лет ковид протекает тяжелее, чем у молодежи. Однако нередко происходит ровно наоборот: молодой человек болеет очень тяжело, а пожилой даже с хроническими недугами переносит на ногах, сказал Аграновский.

— Еще одно для меня странное свойство этого вируса — его потенциальная способность поражать разные ткани, не только легкие, вызывая при этом, например, тромбоз сосудов, — добавил он.

В остальном, говорит специалист, COVID-19 — стандартный по структуре генома коронавирус в своей группе. Его главное отличие — измененный белок-шип, обеспечивающий его «липучесть» на рецепторы в слизистой оболочке, обратил внимание ученый.

В свою очередь, Онищенко не нашел в этом ковиде ничего удивительного, отметив, что он развивался довольно предсказуемо. Вирусолог Альтштейн, однако, признался, что был удивлен тяжестью борьбы с вирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Разрыв по летальности довольно большой»: почему женщины переносят COVID-19 легче мужчин