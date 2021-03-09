«Разрыв по летальности довольно большой»: почему женщины переносят COVID-19 легче мужчин

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Женщины в целом легче мужчин переносят коронавирусную инфекцию как по числу летальных исходов, так и по уровню последствий. О том, с чем это связано и на что стоит обратить внимание после перенесенного заболевания, «Вечерней Москве» рассказал директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, причина в большей устойчивости женщин к стрессовому фактору. Даже в странах с развитой медициной женщины в среднем живут на 2–3 года больше мужчин. А где уровень врачебной помощи невысок, гендерный разрыв в продолжительности жизни достигает десяти лет и более.

Разрыв по летальности большой

И коронавирусная инфекция также подтверждает эту тенденцию. Причем в любых возрастных категориях, за исключением подростков, говорит эксперт. Если брать людей от 45–50 лет, то количество летальных исходов среди женщин порой в два раза меньше, чем у мужчин.

— Конечно, это не значит, что заболевание у всех женщин проходит легко. Помимо пола и возраста, есть и другие факторы риска. Но в целом, если смотреть по всей популяции, разрыв по той же летальности довольно большой, — отметил Крючков.

При этом, как и у мужчин, у женщин от COVID-19 страдает головной мозг, легкие, сердце, внутренние органы, добавил иммунолог. Если заболевание переносится тяжело, то наблюдается полиорганная недостаточность. Тогда уже плохо всему организму.

Последствия ковида для обоих полов

Но если в целом заболевание представительницы прекрасного пола переносят легче и умирают реже, то постковидный синдром, предполагает эксперт, у них наблюдается чаще, чем у мужчин. И связано это может быть не столько с физиологическими отклонениями, сколько с психосоматикой.

— Женщины склонны большее уделять внимание своему здоровью, соответственно, лучше прислушиваются к различным отклонениям в организме, — констатировал медик.

Последствия ковида, объясняет врач, могут быть разными. Наиболее частые наблюдаются в центральной нервной системе — повышенная утомляемость, краткосрочные нарушения памяти и концентрации внимания, депрессия. Со стороны вегетативной нервной системы может появиться потливость.

— Кроме того, если было тяжелое поражение легких, то оно сохраняется. Как одна из форм постковидного синдрома может быть хроническая дыхательная недостаточность — одышка, вялость. Особенно при физических нагрузках. Это одинаково как для женщин, так и для мужчин, — пояснил спикер.

Головные боли у женщин могут возникать чаще

Эти симптомы объясняются несколькими причинами, говорит Крючков.

— Первая — тяжело перенесенный COVID-19. Вторая — поражение головного мозга за счет микротромбозов и за счет системного воспалительного синдрома: может быть ишемия головного мозга локальная или общая, могут быть головные боли. У женщин головные боли происходят чаще. Но все зависит от того, как ковид прошелся по организму, — уточнил эксперт.

Реагировать он советует при появлении симптомов. Те же головные боли, от которых чаще страдают женщины, могут происходить по разным причинам. Если человек перенес ковид, то необходимо проверить свертываемость крови. Для этого делается развернутая коагулограмма. И в случае нарушений со свертываемостью имеет смысл пропить курс лекарств в рамках антикоагулянтной терапии.

Кроме того, нужна умеренная физическая активность. Правда, бывает и такое, что человек фактически теряет способность работать. И в этом случае необходимо обращаться к неврологу или психиатру, поскольку не исключено, что за этим утомлением стоит ишемия головного мозга, микротромбозы и прочее, пояснил собеседник «ВМ».

Кто прививается чаще

Несмотря на то что женщины, как говорит Крючков, в целом внимательнее мужчин относятся к своему здоровью, в настоящее время гендерное различие по числу прививок от коронавируса в той же Москве невелико. По данным департамента здравоохранения города, из нескольких сотен тысяч жителей столицы, привившихся от коронавируса, женщины составляют 52 процента. Но пока явного полового доминирования в вакцинации нет даже во всем мире. Возможно, через какое-то время в нашей стране ситуация поменяется в пользу женщин, резюмировал иммунолог.

Между тем число новых случаев заражения коронавирусом в России с 14 января продолжает снижаться. По данным Оперштаба на 9 марта, за последние сутки выявлено 9 445 инфицирования COVID-19, из них в столице — 1066. Вылечились от коронавируса в России 9 931 человека, в Москве — 1027 человек.

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