«Возможны сюрпризы»: ученые назвали сроки новой волны коронавируса в Москве

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области/Константин Семенец

Москва успешно борется с коронавирусом, однако ее может ждать новый подъем заболеваемости. Такое мнение выразили опрошенные «Вечерней Москвой» вирусологи. Они рассказали, когда ждать очередную волну инфекции, и оценили вероятность возвращения ограничений.

Сюрпризы от пандемии

По мнению профессора кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктора биологических наук, ученого Алексея Аграновского, следующий подъем заболеваемости ковидом в столице не будет резким. Предположительно, волна придет не раньше осени 2021 года, допустил собеседник «ВМ».

— Пока вакцинация не началась в полном объеме, поведение эпидемии неконтролируемо. Никто не знает, куда она пойдет: есть факторы, которые мы не видим. Пока что мы просто вилами по воде пишем, — отметил он.

По его словам, на течение пандемии влияет сезонность инфекции. Именно она дает основания считать, что подъем заболеваемости наступит осенью. Аграновский уточнил, что в это время года, а также зимой COVID-19 может повести себя как возбудитель острых респираторных вирусных заболеваний. Летом таких тенденций обычно не наблюдается.

— Но вирус коварный, возможны сюрпризы. Возьмите Италию или Чехию: климат у них мягче, а ситуация с ковидом плохая, они не справились. У нас все не так плохо, — обратил внимание вирусолог.

Говоря о возможном возвращении коронавирусных ограничений, Аграновский выразил надежду на то, что власти не станут ужесточать уже имеющиеся меры. По мнению специалиста, текущих рестрикций хватает, они «мягкие и не такие уж глупые».

— Я считаю, что тут не нужны зверства. В той же Европе, например, меры совершенно драконовские, но и не особо это помогает. Надеюсь, наши люди сверху будут держаться разумной линии мягких мер, и новых ограничений не будет, — заявил ученый.

Он добавил, что в этом вопросе большую роль играет психология. Она срабатывает, когда власти получают данные о том, что кривая заболеваемости пошла вверх. В такие моменты, говорит Аграновский, руководство задумывается о дальнейших шагах. Впрочем, даже небольшой подъем не должен служить поводом для новых ограничений, считает собеседник «ВМ».

Фото: pixabay.com/coyot

«От ограничений никуда не деться»

О том, что новый подъем по заболеваемости ковидом в Москве, вероятнее всего, произойдет осенью, «Вечерней Москве» также заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он указал, что на данный момент в столице идет спад, и выразил надежду на его продолжение в ближайшем будущем. При необходимости, говорит эксперт, санитарно-эпидемиологические службы будут регулировать противоэпидемические мероприятия, чтобы положение оставалось стабильным. Спокойному развитию событий способствует стартовавшая вакцинация, добавил ученый.

Однако, по его мнению, возможен и негативный сценарий.

— Эпидемия не закончилась. Если мы перестанем соблюдать противоэпидемические меры, и вакцинация окажется слабой, то к осени мы получим подъем. На мой взгляд, сейчас Москва на пути к плато по заболеваемости, она остается на одном и том же высоком уровне, — подчеркнул Альтштейн.

Он уточнил, что очередной пик по заболеваемости вряд ли будет таким же тяжелым, как предыдущий (в декабре 2020 года показатели приблизились к 30 тысячам выявленных случаев инфицирования в сутки по всей стране — прим. «ВМ»).

Вирусолог отметил, что его прогнозы носят предварительный характер, поскольку на развитие ситуации влияет множество факторов, в том числе человеческий. Например, если люди в одночасье откажутся от масок, то события могут пойти по еще более печальному сценарию, а там уже «никуда не деться от возвращения ограничений», сказал ученый.

— Конечно, люди сами должны смотреть, что ограничить, а что нет. Например, маски в транспорте или местах большого скопления людей, а также дистанцирование — все это было и остается обязательным к исполнению на протяжении всей пандемии. Скорее всего, и весь следующий год мы будем не без всего этого, — заключил он.

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