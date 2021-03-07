«Поломка адаптации»: эксперты заявили о психологическом ударе пандемии

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Стресс из-за пандемии коронавируса серьезно ударил по психике британцев, пишут местные СМИ со ссылкой на медиков. По их данным, локдаун настолько сильно повлиял на жителей Англии, особенно на подростков-девочек, что у них почти в два раза чаще стали выявлять нервный тик и даже синдром Туррета. С чем это связано на самом деле и что происходит с ментальным здоровьем детей и взрослых в России, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

«Поломка адаптации»

По словам детского врача-невролога, заведующего Лабораторией функциональной диагностики РЦ ДЦП, доктора медицинских наук Павла Соколова, пласт проблем, которые подняли британские коллеги, значительно шире, чем кажется.

— Нервный тик — всего лишь одна из форм реакции на стресс, вызванный пандемией. Да, он привязчивый, противный, приводит к социальный деадаптации. Но, по сути, британцы выявили «мышиный хвостик», поскольку проблемы невротического характера не ограничиваются одними лишь тиками, — обратил внимание собеседник «ВМ».

Опираясь на собственную практику, он отметил, что за год борьбы с ковидом число детей с невротическими расстройствами выросло существенно. В первую очередь, говорит он, речь идет о нарушениях адаптации к изменившейся среде.

— Резкое изменение среды, в которой мы живем, ведет к деадаптации. Например, удаленка в школах очень здорово ударила по детворе: она просто изменила их мир, — заявил Соколов.

По его словам, в настоящее время количество невротических расстройств пошло на убыль, но чуть ранее «была полная беда». Неспособность подстроиться под новые условия жизни приводила к тому, что дети «забивали на все, игнорировали учебу, у них повышалась неуспеваемость, участились нарушения сна», указал невролог. Такое явление он назвал поломкой адаптации, приведшей к печальным последствиям и отразившейся на здоровье. В особых случаях у детей могло наблюдаться «заикание невротического плана», добавил доктор наук.

Резкое изменение среды, в которой мы живем, приводит к деадаптации, заявил невролог Павел Соколов / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В разговоре с «ВМ» Соколов выразил мнение, что в России от пандемии и локдауна больше натерпелись мальчики. По словам врача, это объясняется меньшей стойкостью и более высоким уровнем смертности среди мужского населения.

Эксперт также подчеркнул, что после пандемии в России и мире станет больше психически травмированных людей, причем коснется это не только детей, но и взрослых.

— Все это не пройдет просто так и оставит свой след. Взрослые живут в постоянном чувстве напряженности: никто не хочет умирать. Эти мысли приводят к депрессии, скрытой или явной, — полагает Соколов.

В целях профилактики и успешного лечения психических недугов он порекомендовал не решать эти вопросы самостоятельно и довериться специалистам.

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«Жареные факты»

С выводами специалистов из Соединенного Королевства также не вполне согласен психиатр, психотерапевт, директор Института исследований проблем психического здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения Владимир Менделевич. По его мнению, вся эта дискуссия о растущем числе жалоб на проблемы с психикой на фоне пандемии разгорается на «жареных фактах».

— Понимаете, с начала пандемии выросло число врачей-психиатров, психологов, которые комментировали эту тему, и каждый из них ориентировался на свою практику. Чуть позже начали проводиться первые исследования. Так вот практика врачей и эти исследования дают очень неоднозначные результаты, — сказал эксперт ВОЗ.

Он уточнил, что за последнее время в России было опубликовано несколько серьезных исследований. По словам Менделевича, часть из них говорит о том, что за время борьбы с COVID-19 количество психических расстройств у людей осталось на том же уровне. В других работах утверждается обратное: число невротических расстройств, связанных со стрессом, значительно увеличилось.

— Поэтому мы не можем сделать объективный вывод, — сказал собеседник «Вечерней Москвы».

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Он сообщил, что в его клинической практике ни у взрослых, ни у детей не наблюдается существенного роста числа психических реакций на пандемию. Работающие в диспансерах коллеги Менделевича, по его словам, тоже ничего подобного не зафиксировали.

В свете вышесказанного он посоветовал тщательно изучить, как именно британские коллеги проводили исследование, кто в него включался, и так далее. Без этих нюансов их работа, как уже было сказано, читается как «жареные факты», заключил Менделевич.

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