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Зоопсихолог рассказала, как кошки влияют на здоровье человека
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Зоопсихолог рассказала, как кошки влияют на здоровье человека

Анастасия Колоскова

Общество

Присутствие кошки рядом с человеком способно положительно влиять на его психо-эмоциональное и физическое состояние. Об этом рассказала зоопсихолог Елена Клюсовец. По ее словам, кототерапия широко применяется в Европе и США при работе с престарелыми людьми и с пациентами с нарушениями психики и зависимостями.

Специалист уточнила, что близость с животным способна нормализовать показатели артериального давления и сердечного ритма. Она привела в пример историю из собственной практики, когда питомец постоянно ложился на одну и ту же грудь хозяйки, где в итоге была обнаружена зарождающаяся злокачественная опухоль.

— Кстати, порой именно в связи с изменениями в состоянии здоровья человека кошка может начать мочиться на его вещи. Животное просто ощущает, что запах его хозяина изменился и буквально старается его смешать со своим, чтобы так успокоить себя и почувствовать уверенность, — цитирует Клюсовец портал «Доктор Питер»

Она заметила, что урчание кошки действует успокаивающе, так как оно звучит на той частоте, которая является лечебной и для животного, и для человека.

Кототерапия используется американскими врачами при работе с пациентами с аутизмом. Общение с животными улучшает социальные навыки и предотвращает перепады настроения.

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психологздоровьекошки
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