Куклачев рассказал, как кошки меняют судьбу человека

Фото: instagram/kuklachevcats

В самом начале весны, 1 марта, во многих странах мира отмечается неофициальный праздник – День кошки. Знаменитый артист цирка, создатель и художественный руководитель столичного Театра кошек, Народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», о том, как кошки меняют судьбу человека.

Куклачев заявил, что сегодня самая страшная болезнь в мире не коронавирус, а жестокость, равнодушие, бессердечие, которые заражают людей. Он заметил, что невероятным темпом развивается техника, производятся все новые виды оружия, человек ожесточается. По словам дрессировщика, мир в считанные минуты может быть разрушен. Спасти человечество могут кошки. Народный артист считает, что кошки — особенные животные, и называет их «пришельцами из космоса», миссия которых — спасти всех нас:

— Их, будто, когда-то прислали нам свыше, чтобы смягчить наши сердца. Кошки делают людей добрее. И, наоборот, кошки тянутся к хорошим, добрым людям.

Руководитель кошачьего театра добавил, что кошки часто спасали людей. Они берегли запасы провизии от грызунов, а в тяжелые времена, истребляя крыс, препятствовали распространению эпидемий. В блокадном Ленинграде, несмотря на страшные потери, не было ни тифа, ни чумы. В одном из первых поездов, который отправился в город на Неве сразу после прорыва вражеского кольца, помимо продуктов было несколько вагонов, наполненных кошками.

— Я говорил с женщиной, которая пережила блокаду: она рассказала, как отодвинула дверь товарного вагона, и оттуда хлынул поток кошек. Они ее сбили с ног. Их были тысячи! Кошки разбежались по городу и начисто уничтожили крыс. С тех пор даже в Эрмитаже всегда вполне официально в запасниках живут несколько кошек. Они охраняют исторические ценности, — сказал собеседник корреспондента.

Юрий Куклачев с гордостью сообщил, что его дети продолжат его занятие, и он рад, что уникальное дело – смягчение человеческих душ с помощью пушистых созданий – не прекратится. Двое сыновей и дочь артиста работают рядом с ним, в театре кошек, они по его словам понимают и чувствуют животных.

По словам Куклачева, важно, чтобы люди сызмальства осознали: главное в жизни это не стать богатым, не добиться положения в обществе, а быть добрым сердцем.

— Если у вас нет дома животного, заведите кошку! Пусть этот шаг будет обдуманным! Кошка в доме, как и любое другое домашнее животное — это не игрушка, а воспитание, — заявил собеседник «Вечерней Москвы».

Куклачев сказал, что правильно воспитанный ребенок никогда не выбросит четвероногого друга на улицу. Ребенок, ухаживая за пушистым другом, учится заботиться о тех, кто рядом. Поэтому, по мнению артиста, дети вырастут ответственными и добрыми и станут настоящими людьми.

По мнению директора Театра кошек, на Западе зачем-то пытаются изжить многое традиционное, светлое, человечное, поэтому там под видом «защиты животных» пытаются запретить зоопарки и цирки. Он вспомнил, что знаменитая французская киноактриса Брижит Бардо, ярая защитница животных, во время приезда в Москву посетила театр Куклачева. По словам мастера, она была в полном восторге от кошек, и от условий их проживания. Звезда в шутку сказала, что могла бы жить вместе с этими котиками.

Собеседник «ВМ» рассказал, что мэрия Москвы в свое время спасла Театр кошек. Он заявил, что все сотрудники театра очень благодарны Сергею Собянину — без его участия ничего бы не было. Куклачев пояснил: когда начинали создавать театр, было очень тяжело. Собянин выделил на дело необходимые суммы, и удалось не только отремонтировать здание, команда Куклачева построила для кошек хрустальный замок. Он стал не только прекрасной декорацией для представлений, он стал достопримечательностью столицы.

— Наш театр — единственное в мире место, где более 30 лет кошки и собаки могут в такой степени раскрыть свои способности! Многие иностранцы, которые приезжают в Москву, целенаправленно едут посмотреть на это чудо и наших удивительных кошек. Едут со всего мира, целыми семьями! — похвалился артист.

По словам Юрия Куклачева, особенно много среди гостей России жителей Арабских Эмиратов. Дрессировщик пояснил, что восточные люди в силу своих традиций относятся к кошкам очень хорошо. Кошкам у них разрешено входить в мечети, ведь кошка лежала даже на коленях у Мухаммеда, когда он проповедовал людям. Куклачев напомнил, что кошка — единственное животное, которое пускают и в православный храм.

Читайте также: «Надо культивировать добро»: Певцов предложил закрыть передачи Малахова