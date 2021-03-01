Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Куклачев рассказал, как кошки меняют судьбу человека
Фото: instagram/kuklachevcats

Куклачев рассказал, как кошки меняют судьбу человека

Олег Сыров

Звезды

В самом начале весны, 1 марта, во многих странах мира отмечается неофициальный праздник – День кошки. Знаменитый артист цирка, создатель и художественный руководитель столичного Театра кошек, Народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», о том, как кошки меняют судьбу человека.

Куклачев заявил, что сегодня самая страшная болезнь в мире не коронавирус, а жестокость, равнодушие, бессердечие, которые заражают людей. Он заметил, что невероятным темпом развивается техника, производятся все новые виды оружия, человек ожесточается. По словам дрессировщика, мир в считанные минуты может быть разрушен. Спасти человечество могут кошки. Народный артист считает, что кошки — особенные животные, и называет их «пришельцами из космоса», миссия которых — спасти всех нас:

— Их, будто, когда-то прислали нам свыше, чтобы смягчить наши сердца. Кошки делают людей добрее. И, наоборот, кошки тянутся к хорошим, добрым людям.

Руководитель кошачьего театра добавил, что кошки часто спасали людей. Они берегли запасы провизии от грызунов, а в тяжелые времена, истребляя крыс, препятствовали распространению эпидемий. В блокадном Ленинграде, несмотря на страшные потери, не было ни тифа, ни чумы. В одном из первых поездов, который отправился в город на Неве сразу после прорыва вражеского кольца, помимо продуктов было несколько вагонов, наполненных кошками.

— Я говорил с женщиной, которая пережила блокаду: она рассказала, как отодвинула дверь товарного вагона, и оттуда хлынул поток кошек. Они ее сбили с ног. Их были тысячи! Кошки разбежались по городу и начисто уничтожили крыс. С тех пор даже в Эрмитаже всегда вполне официально в запасниках живут несколько кошек. Они охраняют исторические ценности, — сказал собеседник корреспондента.

Юрий Куклачев с гордостью сообщил, что его дети продолжат его занятие, и он рад, что уникальное дело – смягчение человеческих душ с помощью пушистых созданий – не прекратится. Двое сыновей и дочь артиста работают рядом с ним, в театре кошек, они по его словам понимают и чувствуют животных.

По словам Куклачева, важно, чтобы люди сызмальства осознали: главное в жизни это не стать богатым, не добиться положения в обществе, а быть добрым сердцем.

— Если у вас нет дома животного, заведите кошку! Пусть этот шаг будет обдуманным! Кошка в доме, как и любое другое домашнее животное — это не игрушка, а воспитание, — заявил собеседник «Вечерней Москвы».

Куклачев сказал, что правильно воспитанный ребенок никогда не выбросит четвероногого друга на улицу. Ребенок, ухаживая за пушистым другом, учится заботиться о тех, кто рядом. Поэтому, по мнению артиста, дети вырастут ответственными и добрыми и станут настоящими людьми.

По мнению директора Театра кошек, на Западе зачем-то пытаются изжить многое традиционное, светлое, человечное, поэтому там под видом «защиты животных» пытаются запретить зоопарки и цирки. Он вспомнил, что знаменитая французская киноактриса Брижит Бардо, ярая защитница животных, во время приезда в Москву посетила театр Куклачева. По словам мастера, она была в полном восторге от кошек, и от условий их проживания. Звезда в шутку сказала, что могла бы жить вместе с этими котиками.

Собеседник «ВМ» рассказал, что мэрия Москвы в свое время спасла Театр кошек. Он заявил, что все сотрудники театра очень благодарны Сергею Собянину — без его участия ничего бы не было. Куклачев пояснил: когда начинали создавать театр, было очень тяжело. Собянин выделил на дело необходимые суммы, и удалось не только отремонтировать здание, команда Куклачева построила для кошек хрустальный замок. Он стал не только прекрасной декорацией для представлений, он стал достопримечательностью столицы.

— Наш театр — единственное в мире место, где более 30 лет кошки и собаки могут в такой степени раскрыть свои способности! Многие иностранцы, которые приезжают в Москву, целенаправленно едут посмотреть на это чудо и наших удивительных кошек. Едут со всего мира, целыми семьями! — похвалился артист.

По словам Юрия Куклачева, особенно много среди гостей России жителей Арабских Эмиратов. Дрессировщик пояснил, что восточные люди в силу своих традиций относятся к кошкам очень хорошо. Кошкам у них разрешено входить в мечети, ведь кошка лежала даже на коленях у Мухаммеда, когда он проповедовал людям. Куклачев напомнил, что кошка — единственное животное, которое пускают и в православный храм.

Читайте также: «Надо культивировать добро»: Певцов предложил закрыть передачи Малахова

народный артист России Юрий КуклачевСергей Собянинкошки
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Все мнения
О проекте