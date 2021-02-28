«Надо культивировать добро»: Певцов высказался за закрытие передач Малахова

Дмитрий Певцов высказался за цензуру / Фото: Youtube /Новости в Мире звёзд

В столичном Институте Современного искусства прошли премьерные показы спектакля «Недотепы» режиссера Ольги Дроздовой, жены актера Дмитрия Певцова. В кулуарах мероприятия народный артист России высказался о состоянии современной культуры, в том числе на телевидении.

Он отметил, что сейчас на театральную сцену стал проникать авангард. Актер уверен, что это происходит из-за того, что режиссеру, нечего сказать.

— Понимаете, эти художники, в кавычках, занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы. Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать добро, любовь, веру, радость, надежду, — сказал Певцов корреспонденту портала «Слово и дело».

Он заявил, что необходимо подвергать цензуре все, что преподносится массовому зрителю. Речь идет о кино, театре, выставках, живописи, но, в первую очередь, телевидении. Специальная комиссия, по словам артиста, не должна допускать передачи, подобные тем, что ведет Андрей Малахов, их следует закрыть.

Также Певцов добавил, что многое зависит от самого человека, от того как он воспринимает свою жизнь, какой пример подает детям. Ведь именно от подрастающего поколения будет зависеть дальнейшее развитие страны.

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