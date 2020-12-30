«Какие молодые были»: Певцов показал архивный кадр с Орбакайте и Башаровым
Актер Дмитрий Певцов поделился с подписчиками архивным кадром, сделанным во время съемок сериала «Родственный обмен». Фото было сделано более 17 лет назад.
На снимке позирует сам артист, его коллега Марат Башаров, а также актриса и певица Кристина Орбакайте.
— Съемки фильма «Родственный обмен», где Кристина сыграла сразу две роли, — уточнил Певцов в своем Instagram.
Он также поздравил поклонников с наступающим Новым годом и пожелал всем «железного иммунитета».
В комментариях фолловеры решили немного поностальгировать:
«Какие вы молодые были…» — отмечает фанат.
«Ваша троица просто великолепна», — считает подписчица.
«Дима, вы настоящий символ нашего поколения», — заявил другой юзер.
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