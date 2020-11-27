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«Похороненный» поклонниками Певцов записал эмоциональное видеообращение
Фото: youtube.com / Новости в мире звезд

«Похороненный» поклонниками Певцов записал эмоциональное видеообращение

Виктория Федотова

Звезды

Популярный российский актер Дмитрий Певцов записал видеообращение на фоне слухов о своей скорой смерти. В начале ноября артист купил место на Троекуровском кладбище рядом с сыном.

После этого в Сети стали распространяться слухи о болезни и скорой смерти артиста. Ему задавали вопросы поклонники, информация с предположениями о смерти актера появилась в СМИ.

Певцов записал видео, в котором опроверг сплетни.

— Хочу сказать вам спасибо за то, что поддерживаете интерес к моей персоне, творчеству, педагогическим занятиям, публикуя преждевременные сведения о моей смерти. Значит, я буду жить долго и счастливо назло вам, — эмоционально заявил артист.

По его словам, информацию о его «скорой смерти» распространяют «средства массовой дезинформации» и у прессы «совсем плохо с тиражами».

— А тем, кто действительно интересуется моим здоровьем, говорю, что все отлично и все хорошо. Ребят, не волнуйтесь, все у меня хорошо, — подытожил артист.

В комментариях к ролику 57-летнему актеру пожелали здоровья и успехов, посоветовав не обращать внимания на злые языки. Видео опубликовано в Instagram и набрало более 30 тысяч просмотров.

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