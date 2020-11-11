Певцов купил себе могилу рядом с сыном на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Актер Дмитрий Певцов потерял сына Даниила в 2012 году. Он верит, что воссоединится со своим ребенком после смерти.

В связи с этим актер купил себе могилу рядом с местом захоронения Певцова-младшего на Троекуровском кладбище. По словам охранника кладбища, артист вместе с женой Ольгой Дроздовой часто бывают на могиле сына и приносят цветы. Подготовленный участок имеет каменную ограду и засыпан щебнем, сообщает «Экспресс газета».

Сын актера умер в 2012 году после падения с балкона третьего этажа жилого дома в центре столицы. На вечеринке он ради шутки встал руками на перила балкона, потерял равновесие и упал вниз. Его госпитализировали с многочисленными травмами. Врачам не удалось спасти молодого человека.

Читайте также: СМИ: Сергей Светлаков заболел коронавирусом