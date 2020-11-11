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СМИ: Сергей Светлаков заболел коронавирусом
Фото: YouTube.com / Вечерний Ургант

СМИ: Сергей Светлаков заболел коронавирусом

Рафаэль Залян

Евгения Звощик

Звезды

Российский актер кино и телевидения, телеведущий Сергей Светлаков заразился новым типом коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что шоумена даже пришлось госпитализировать в одну из столичных больниц из-за ухудшения состояния. После этого, по данным СМИ, Светлакова перевели в другую больницу, где имеются более подходящие условия для лечения COVID-19.

Представитель Светлакова Татьяна Васильева опровергла в комментарии «Вечерней Москве» сообщения о том, что шоумен заразился COVID-19 и был госпитализирован в больницу. По ее словам, эта информация не соответствует действительности.

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