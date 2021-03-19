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Московские пенсионеры рассказали, почему решили сделать прививку от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московские пенсионеры рассказали, почему решили сделать прививку от коронавируса

Марьяна Шевцова

Здоровье

Более 700 тысяч жителей столицы уже сделали прививку от коронавируса, около половины из них — люди старшего возраста. «Вечерняя Москва» пообщалась с пенсионерами, которые прошли вакцинацию.

72-летний Василий Иванович Торбик сделал прививку от коронавируса, потому что не хочет заболеть.

— Еще я очень переживаю за своих родственников, боюсь их заразить. После прививки мне стало спокойнее выходить на улицу, встречаться с друзьями и семьей, — поделился он. — Конечно, я продолжаю соблюдать все меры предосторожности, но при этом у меня появилась уверенность, что я защищен.

Пенсионер считает, что вакцинироваться нужно всем.

— Чем больше людей сделают прививку, тем быстрее мы сможем победить пандемию. Я не понимаю, почему люди боятся делать прививку. Уже историей доказано, что вакцинация помогла избавиться от многих болезней. На своем примере могу сказать, что после прививки у меня не было никаких побочных действий и чувствую я себя прекрасно, — отметил Василий Торбик.

Москвичка Татьяна Кирилловна Зыкова в свои 69 лет тоже сделала прививку.

— Как только я услышала, что планируется вакцинация от коронавируса, сразу внутренне успокоилась и решила, что буду одной из первых, — рассказала она. — Раньше очень скучала по своим друзьям, театрам и выставкам. Теперь могу спокойно ходить куда захочу.

Зыкова очень положительно относится к любой вакцинации.

— Мы привыкли с детства, что нам делают прививки, потом своим детям делаем их, и это нормально для цивилизованной жизни. Раз появилась такая болезнь, а прививка — это один из способов победить ее, то нужно обязательно делать прививку. Людям больше стоит бояться болезни, чем уколов, — считает она.

Решила вакцинироваться и 81-летняя Валентина Стефановна Мареева. Она сделала прививку, чтобы перестать бояться и спокойно встречаться с детьми.

— Моя невестка работала медсестрой в «красной зоне», мы очень долго общались только по телефону, дети привозили продукты, а я даже не могла открыть им дверь. Для нас это было очень тяжело. Кроме того, я в группе риска — у меня много хронических заболеваний. И я решила сделать прививку, чтобы продолжить жить полноценной жизнью: видеться с близкими, друзьями, спокойно выходить из дома, — поделилась она.

Сейчас, по словам Мареевой, она чувствует, что защищена, и старается рассказать о своем опыте знакомым, чтобы они тоже не боялись.

— Сама вакцинация прошла быстро: я сама записалась, заполнила анкету и уже после осмотра врача пришла на укол. У меня не было никаких побочных действий, я хорошо себя чувствую, — рассказала женщина.

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