Династия социальных работников: три поколения душевной заботы

Мария и Анастасия Литвиновы / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Ежегодно в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы. Главные качества, которые приводят работников в профессию, — любовь к людям, чуткость и отзывчивость. В некоторых московских учреждениях трудятся целые семейные династии.

Семья Марины Дударевой, специалиста по социальной реабилитации Психоневрологического интерната № 23, посвятила учреждению 36 лет. Бабушка работала вахтером, дедушка — дворником, папа — водителем, мама — санитаркой и мастером лечебно-трудовой мастерской в швейной студии.

С семи лет Марина часто бывала в интернате, поэтому многих проживающих знает с детства. Ей нравилось общение с жителями, прогулки, душевная атмосфера. И поэтому она после школы часто приходила на работу к маме.

После окончания школы Марина получила образование педагога-психолога. После того как увидела открытую вакансию культорганизатора, решила попробовать свои силы. Концерты, праздники, мероприятия — все это было близко и интересно Марине Александровне. Она успешно прошла собеседование, и с тех пор жизнь в учреждении засияла новыми красками: появились новые творческие направления, стали раскрываться таланты проживающих. Чуть позже Марина прошла обучение в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы и перешла на должность специалиста по реабилитации.

Марина Дударева учит подопечных делать блины / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Проживающие с большой любовью и благодарностью отзываются о ней: «Мы рады, что наша Мариночка придумывает интересные занятия»; «Она у нас очень хорошая и заботливая»; «Мы даже посадили огурцы и помидоры у нее на подоконнике. Марина сама искала специальные семена». Коллеги также гордятся таким ценным сотрудником.

— Марина Александровна работает у нас уже восьмой год. В своей деятельности применяет нестандартные формы, индивидуально подходит к каждому проживающему. Со многими у нее налажена тесная связь. Она включена в их личные проблемы, старается всегда дать совет, оказать помощь и поддержку. Занимается трудоустройством подопечных, ищет надомный труд для них, — рассказала Елена Демченкова, заместитель директора по социальной работе.

Марина Дударева с проживающими / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Старшие члены семьи Марины Дударевой уже не работают в интернате. У девушки подрастают две дочки. Они также принимают активное участие в жизни учреждения: выступают на мероприятиях, общаются с проживающими, вместе играют в волейбол, теннис, устраивают спортивные состязания. Марина Александровна признается, что если дети решат работать в социальной сфере, она поддержит их выбор. И будет рада, что они продолжат династию. Независимо от того, кем и где бы они ни работали, для нее важно, чтобы они были добрыми, милосердными людьми.

Семья медицинских работников

Мария Литвинова, директор Психоневрологического интерната № 23, еще в школьном возрасте решила, что будет врачом. Отучилась в пензенской спецшколе в медицинском классе, переехала в столицу, где получила два высших образования. Прошла профессиональный путь от врача-терапевта до руководителя ведомственных и коммерческих учреждений.

— Со студенческой скамьи мне была интересна помощь людям с ментальными нарушениями и их взаимодействие с обществом, — делится Мария Литвинова.

Еще в студенческие годы Мария Валерьевна познакомилась со своим будущим мужем Павлом. По профессии муж — врач-психиатр. Некоторое время они вместе работали в Звенигородском психоневрологическом интернате. Супруги уделяли большое внимание работе. Здесь же часто бывала и их дочь Настя. Девушка помогала родителям с обустройством места в первые рабочие дни в учреждении, общалась с проживающими, участвовала в организации праздников.

— Однажды мы встречали Новый год в интернате вместе с проживающими. Мне тогда было 17 лет. Мы готовили театральную постановку, танцевали, пели песни, к нам приезжали волонтеры. Было очень здорово и атмосферно. Наверное, это самый запоминающийся Новый год, — признается Анастасия Литвинова.

Частое пребывание в интернате и общение с проживающими сыграло большую роль в жизни девушки. Она помогала волонтером фондам «Подари жизнь» и «Даунсайд Ап». Когда летом прошлого года в Психоневрологическом интернате № 23 появилась свободная вакансия, решила попробовать себя. Собеседование прошло успешно, и она вышла на работу.

— Настя буквально ворвалась в наш коллектив. Первый ее рабочий день пришелся сразу на вахту, смена длилась две недели. Но она очень быстро втянулась. Ее идеи всегда воспринимаются положительно. Конечно, большую роль сыграла семья. Представления о том, что каждый человек имеет право на содержательную жизнь, образование и труд, заложено в ее семье и отражается в работе Насти, — рассказала заведующая отделом реабилитационного обслуживания Нина Иванчина.

Анастасия Литвинова / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Анастасия Литвинова учится на последнем курсе университета на юридического психолога и пишет диплом об эмоциональном состоянии медицинских работников психоневрологических интернатов. Мама, Мария Литвинова, признается, что рада заинтересованности профессией, стремлению дочери помогать людям с ментальными особенностями социализироваться и в будущем становиться частью общества.

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