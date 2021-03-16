Более 27 тысяч услуг оказали в центре «Мои документы» в поселении Первомайском за год

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, 100 Карта всех событий

Специалисты центра «Мои документы» в поселении Первомайском оказали более 27 тысяч услуг за год. Об этом рассказала руководитель центра госуслуг поселения Первомайского Анастасия Сафина.

В 2020 году в поселении Первомайском открыли центр госуслуг «Мои документы». Он расположен в поселке Птичное по адресу улица Центральная, дом 100.

— Конечно, заявители очень рады, что теперь не нужно никуда ездить и можно обратиться в центр в своем поселении. Сотрудники всегда с радостью отвечают на вопросы заявителей, помогают разобраться с документами и рассказывают о социальных городских проектах, — отметила Анастасия Сафина.

За время работы центр оказал более 27 тысяч услуг. Больше всего жителей — 2,6 тысячи человек — воспользовались услугой «Предоставление информации жилищного учета», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Более 2,1 тысячи раз в офис обращались за регистрационным учетом и столько же — за предоставлением сведений из реестра недвижимости. Кроме того, 1,8 тысячи горожан оформили в центре карту москвича. Жители столицы также часто обращались к специалистам для регистрации прав на недвижимость и для оформления личного кабинета на портале mos.ru.

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