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Около трех тысяч летних веранд начнут работать в Москве с 1 апреля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Около трех тысяч летних веранд начнут работать в Москве с 1 апреля

Анастасия Волоснова

Город

Около трех тысяч летних веранд смогут открыться с 1 апреля в столице. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рестораторы начнут обустраивать летние веранды в Москве с 15 марта, а с 1 апреля их можно будет открыть. Уточняется, что веранды должны быть зарегистрированы в городской схеме размещения.

— На текущий момент в схему размещения включено порядка трех тысяч заведений, примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в ней в прошлом году к моменту открытия сезона, в результате официально зарегистрировано и смонтировано было 2,1 тысячи объектов, — отметил заммэра.

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы будет следить за соблюдением норм и требований к организации кафе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты будут мониторить установленную площадь веранд. Объекты должны быть расположены в пяти метрах от стационарного здания и в 25 и более метрах от метро. Кроме того, летние веранды не должны мешать движению прохожих, уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

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