Пять советов психолога, как не дать конфликтам поглотить отношения

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Если в вашей жизни нет конфликта, проверьте пульс — однажды подметил Чарльз Ликсон. Конфликт — естественное жизненное проявление, которое не должно страшить. При правильном подходе конфликтная ситуация может стать импульсом для лучшего понимания друг друга. О том, как не дать противоречиям испортить отношения, рассказывает медиатор и психолог семейного центра САО Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Нелли Саркисян.

Как управлять конфликтами

Конфликт как болезнь легче предупредить, чем лечить, но для этого нужно уметь строить диалог, задавать вопросы, овладеть навыкам активного слушания, учиться проговаривать свои желания и делиться своими чувствами с партнером. Однако если вы все-таки чувствуете, что разговор неизбежен, а отношения хотелось бы сохранить, используйте следующие пять советов.

Не начинайте разговор в момент, когда испытываете негативные эмоции. Разговор «на грани» не может быть продуктивным. Установите контроль над своими эмоциями.

Уважайте индивидуальные расхождения во мнениях. В отношениях уважение равноценно любви и необходимо для благоприятного роста и укрепления брачных уз. Будьте внимательны к партнеру, постарайтесь внимательно его выслушать, поставьте себя на его место, слушайте его, повторяйте сказанное им со слов: «Правильно ли я тебя понимаю…».

Прибегните к юмору. Тем самым вы разрядите атмосферу и развеете конфликт. Будьте тактичны: шутите так, чтобы смешно было обоим.

Радуйтесь, когда очередной конфликт преодолен и вы сумели найти общий язык друг с другом, потому что каждое столкновение — это в том числе путь к сближению.

Привлеките посредника для разрешения конфликта. Профессиональная помощь медиатора снабдит вас действенными навыками общения и поможет разрешить серьезные разногласия.

Супруги Соркины прожили вместе восемь лет, у них есть 7-летняя дочь. Семейная пара обратилась в службу медиации САО, когда отношения подошли к черте, после которой может последовать развод. Дмитрий и Анастасия поняли, что не справляются с ситуацией самостоятельно, а для них важно было сохранить отношения.

Причиной конфликта стало охлаждение отношений между супругами. Если чаще всего конфликт — это скандал, крики и взаимные упреки, то в этом случае супруги просто переставали общаться. Как выразилась Анастасия, между ними «все чаще вставали невидимые стены».

В процессе переговоров Дмитрий признался, что в последнее время подолгу сидел за компьютером, так как вынужден работать даже дома, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Со слов мужчины, Анастасия не ценит его труд и старания, игнорирует супруга. Анастасия утверждает обратное: это он потерял к ней всякий интерес, а работа — только повод не общаться с ней и ребенком. Она также призналась, что подозревает мужа в неверности. Дмитрия это признание удивило, так как он любит свою жену и переживает из-за сложившейся ситуации.

В результате процедуры медиации супруги услышали друг друга и предприняли некоторые действия для восстановления отношений. В том числе без особых потерь для рабочего графика Дмитрия они нашли время, чтобы проводить совместно досуг. Правда, помощь бабушек при этом оказалась не лишней.

Здесь помогут

Жителям города для получения услуги требуется всего лишь обратиться в любую окружную службу медиации города. Полный список окружных служб медиации города и подробная информация размещены на портале «Мой семейный центр».

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