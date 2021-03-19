Столичный психолог рассказала, как человеку определить, насколько он счастлив

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Каждый из нас хочет быть счастливым. При этом каждый из людей понимает счастье по-своему. Для кого-то это успех и карьерный рост, для некоторых — тихая семейная гавань и взаимопонимание с близкими, а кто-то стремится к постоянному саморазвитию и общению с друзьями. 20 марта по всему миру будет отмечаться Международный день счастья. Практикующий психолог Надежда Пономарева из Московской службы психологической помощи населению в интервью рассказала, как человеку определить, насколько он счастлив, и какие вопросы для этого нужно задать себе, как найти ключик к своему внутреннему счастью и что делать, если близкий человек чувствует себя несчастным.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ, ОСМЫСЛЕННОСТЬ И НАПОЛНЕННОСТЬ

— Надежда, есть ли в психологии универсальное определение, что такое счастье? Когда человек говорит «я счастлив», что это значит?

— Нет ничего более трудного, чем ответить на вопрос, что же такое счастье. Каждый человек стремится быть счастливым, но не каждый может осознавать, что же это такое. Счастье — это исключительно субъективная характеристика, это переживание. Состояние, которое человек испытывает, и оно соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности полнотой своей жизни, ее осмысленности и наполненности. На протяжении многих столетий и даже тысячелетий ученые, философы, психологи задаются вопросом, что же такое счастье, проводят различные исследования. Но до сих пор какой-то единой характеристики и универсального определения понятия счастья не найдено.

— Как формируется это субъективное ощущение счастья?

— Зачастую оно формируется не благодаря нам самим. Оно подчиняется некоторой своей логике. Если говорить о развитии ребенка, то огромное влияние на него оказывает социальная ситуация развития. Это специфическое, своеобразное для каждого возраста отношение между ребенком и средой. Что его окружает, а точнее, какие у него взаимоотношения с родителями, с окружающей средой и сверстниками. Ощущает ли ребенок радость, испытывает ли он психологическое благополучие? Ведь в детстве ребенок может получить психологическую травму, и, безусловно, это повлияет на его дальнейшее мироощущение, мировосприятие, доверие этому миру. Важно, чтобы ребенок развивался в социальной среде, которая будет благотворно на него влиять.

— Еще, наверное, важно, чтобы родители вслух проговаривали какие-то положительные эмоции…

— Безусловно. Так как счастье является состоянием, то запрет на выражение позитивных или отрицательных эмоций или, наоборот, их одобрение является очень значимым для эмоционального проживания. Важно, чтобы ребенок получал положительную оценку со стороны родителей, но здесь необходимо соблюдать некоторый баланс, чтобы родители его не захвалили.

КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ НАХОДИТСЯ В САМОМ СЕБЕ

— Можно ли по обычному общению с человеком понять, насколько он счастлив и находится в гармонии с собой и миром?

— Универсальных критериев и объективных показателей счастья нет. Для одного счастье — это спокойствие, для другого — это достаток, для третьего — это романтические или семейные взаимоотношения. Но есть некоторые составляющие, на которые можно обратить внимание при общении с человеком. Например, осознает ли человек свое место в обществе, как он относится к своим родителям, как он относится к своим детям и к происходящему вокруг него, как он может реализовывать себя. И еще — доволен ли он тем, что происходит в его жизни, насколько он удовлетворен этим. Эти составляющие дадут общее представление, насколько человек счастлив.

— А как человеку определить, что с ним что-то не так в данный момент?

— Этот вопрос очень откликается у многих людей, и с ним обращаются к психологу. На самом деле быть счастливым не так-то просто. Многие люди счастливы, но мало кто из них знает об этом. Для того чтобы определить, на каком этапе сейчас человек находится, можно задать себе ряд вопросов. Я был когда-то счастлив и когда это было? В каких отношениях и ситуациях это случалось? Может быть, когда мои дети были маленькими, или когда я сам был ребенком, или когда я чего-то достиг, зависит ли мое счастье от материального благосостояния… Еще можно задать себе такой вопрос: а чего мне не хватает, чтобы быть счастливым? Каждый человек по-своему отвечает на эти вопросы. Когда вы будете задавать себе эти вопросы, вы найдете какой-то свой ключик к пониманию того, что для вас счастье и как его обрести.

— Если большинство ответов на эти вопросы связано с далеким прошлым и реализовать те счастливые моменты в настоящем просто невозможно?

— Если это опора на прошлое, то нужно прояснить, что в этом прошлом было такого значимого и важного. Почему там вы ощущаете себя радостно или были счастливее тогда, нежели сейчас — в настоящем моменте? Что не устраивает сейчас? Это какие-то люди или какие-то взаимоотношения с ними, или это работа, или это определенные события, или это какое-то негативное отношение к самому себе? Нужно понять, почему у человека происходит ориентация на прошлое, нежели на настоящее. Важно ценить то, что ты имеешь здесь и сейчас, ощущать эти мгновения жизни. Прошлое — это то, что было. Настоящее — это то, что есть. Будущее — то, что ждет впереди. Если человек постоянно погружен в прошлое, то ему будет сложно двигаться вперед и что-то менять. Если, наоборот, он ориентируется на будущее, то он забывает про то, чем живет в настоящем. Важно поймать эту золотую середину и ценить настоящее, опираясь на опыт и выстраивая планы.

ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПОБЕДЫ НУЖЕН ОТДЫХ

— Насколько материальный достаток влияет на ощущение счастья?

— Как ни странно, деньги не делают нас счастливыми. Они способствуют счастью ровно до тех пор, пока они важны для выживания. Известный психолог Абрахам Маслоу, который создал «пирамиду потребностей», выделил базовые потребности, после удовлетворения которых человек переходит на высший уровень удовлетворения потребностей. Финансовое благосостояние важно, но только на определенном этапе. Если деньги становятся для человека самоцелью, то, достигнув этого, через какое-то время он потеряет смысл.

— Когда человек достигает своей мечты или цели, то он этому очень рад и чувствует себя счастливым. Но через несколько дней у него происходит опустошение — как в физическом, так и в эмоциональном плане. С чем связан такой скачок?

— В этом примере несколько составляющих. С точки зрения биологии, можно предположить о каком-то гормональном скачке. Чтобы это определить, можно сдать анализы на гормоны. Возможно, это связано с тем, что человек прикладывает много усилий для достижения определенного результата: он максимально вкладывается и затрачивает все физические и эмоциональные ресурсы. Достигнув результата, он может ощущать усталость и подавленность. Тогда, скорее всего, у него произошло истощение психофизиологических ресурсов и ему необходимо их восполнить. Нужен отдых. Еще важно, как человек относится к самому себе и к тем результатам, которых он достигает. Он хвалит себя, или, наоборот, думает, что он недостаточно выложился, или ему просто повезло? Рекомендую замечать успехи: обращать на них внимание и хвалить себя. С другой стороны, нужно давать себе возможность передохнуть и восстановить силы. Прогулки в парке, прослушивание музыки, экстрим, спорт, сон — каждый по-своему восстанавливается.

ПОТЕРЯ ОРИЕНТИРА И ПОИСК НОВЫХ СМЫСЛОВ

— Москвичи обращаются к вам с запросом на тему достижения счастья?

— Тема счастья имеет исключительную актуальность для психологического консультирования. По сути, любой запрос клиента в той или иной формулировке связан с желанием человека быть счастливым. Допустим, человек не удовлетворен работой, его что-то не устраивает. Здесь важно прояснить, чувствует ли он себя счастливым на этой работе. Если оказывается, что это не так, то важно понять, чего он хочет изменить в себе или своем окружении, в своей профессиональной деятельности. И тогда это запрос, в том числе про желание стать счастливым в профессиональной деятельности. Или, например, человек расстался с девушкой, он приходит в подавленном состоянии к психологу с поиском того, как ему жить дальше. По сути, это поиск нового смысла и счастья уже без этой девушки.

— Как вы выстраиваете работу с человеком?

— В процессе индивидуальной консультации сначала собираются первичные данные о нем и той ситуации, в которой находится человек. Затем выстраивается некоторая стратегия работы. В Московской службе психологической помощи населению житель города может получить пять бесплатных консультаций за год. За этот отрезок времени клиент вместе с психологом работает над запросом. В каждом случае это будет что-то свое. Здесь нет таких универсальных методик и способов, все подбирается индивидуально под конкретного клиента. Но у каждого психолога есть свой набор инструментов. Например, помимо беседы, могут применяться арт-терапевтические методы и многое другое.

— Например, человеку нравится его работа, он чувствует себя счастливым. Но зарплата у него совсем небольшая, в какой-то момент это становится проблемой для его семьи: жена, по классике, начинает пилить… Тогда можно ли сказать, что человек бежит от реальности под маской внутреннего счастья?

— Если человека все устраивает на работе, то здесь важно разобраться: это действительно так или все-таки то, что говорит супруга, больше похоже на правду? Здесь много пластов для работы психолога: устраивает ли человека его уровень материального состояния, ощущает ли он, что небольшая зарплата не устраивает его жену и у него начинают портиться отношения с супругой? Если он сам обратился, то это один сценарий работы. Если супруга приходит к психологу и жалуется на мужа, то здесь работа начинается с женщины. При необходимости возможно проведение семейной консультации. Мы работаем с семьями, детьми, подростками, людьми молодого и зрелого возраста, а также со старшим поколением.

— Уровень счастья зависит от возраста?

— Когда человек переходит на новый возрастной этап, например, выходит на пенсию, это влияет на его мироощущение: на восприятие себя среди окружающих людей, на отношение к самому себе. У него может потеряться смысл, ведь раньше смысл состоял в том, чтобы заниматься профессиональной деятельностью и быть успешным, или смысл заключался в воспитании детей. Потеря смысла приносит человеку неудовлетворение или негативные эмоции. Что с этим делать и как быть в таком состоянии? С одной стороны, человек может обратиться к психологу и на индивидуальной консультации отыскать новые смыслы и ориентиры. А для московских пенсионеров есть прекрасная возможность присоединиться к проекту «Московское долголетие», где люди зрелого возраста открывают для себя новые грани жизни: учат иностранные языки, танцуют, рисуют и приобретают новые знакомства.

ЧТОБЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, ВАЖНА ВСЯ ПАЛИТРА ЭМОЦИЙ

— Семейные традиции, например, субботние завтраки в кафе, поездки на дачу, встречи с бабушками и дедушками, способны сделать жизнь семьи или отдельного человека более наполненной?

— Семейные традиции должны быть приняты всеми членами семьи. Они должны быть проговорены, с ними должны быть все согласны. Это про то, что со мной не насильно осуществляют то или иное действие, а про добровольность. В этом случае человек, вероятно, будет испытывать удовлетворение от этих семейных традиций. Если же происходит иначе, то существует вероятность того, что он будет ощущать какое-то неудовлетворение тем, что происходит в семье.

— Если в семье кто-то говорит, что он несчастен, что тогда делать его близким, как вести себя?

— В этой ситуации есть несколько моментов. Первое: если человек доверяет и заявляет о том, что он несчастен, важно выслушать его и установить с ним контакт. Второе: осознать силу его дискомфорта и неудовлетворенностью чем-то, прояснить, в чем именно он несчастлив. Это не значит, что с ним нужно поиграть в психолога. Это про то, что с ним нужно побыть рядом и выслушать его. Возможно, ему действительно потребуется помощь психолога, можно порекомендовать ему специалиста. Или, возможно, проблему или ситуацию можно решить самостоятельно и/или с помощью привлечения близких, родных, друзей, коллег по работе.

— Могут ли печальные события повлиять на уровень счастья? Говорят же: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»…

— Для состояния счастья очень ценен весь диапазон переживаний: и грусть, и отчаяние, и любовь, и удивление. Если взять лишь какую-то ограниченную часть эмоций и чувств, то это обесценит в какой-то степени счастье и сделает его неполным. Поэтому для счастья важна яркая палитра всех чувств. Без проживания боли, грусти и печали невозможно полноценно точно так же прожить радость, удивление и восторг.

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