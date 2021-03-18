Как не попасться в сети: московские психологи рассказали о безопасном использовании интернета

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В наше время невозможно полностью ограничить детей и самих себя от интернета: он стал необходим во многих сферах нашей жизни. Но можно снизить риски: обезопасить ребенка от манипуляций и опасностей, которые могут быть в Сети. Педагоги-психологи Городского психолого-педагогического центра Глеб Мирошин и Яна Селянская рассказали, какие свои потребности и интересы ребенок может реализовать в интернете.

Общение

Мало кто из родителей, покупая сыну или дочери мобильный телефон или планшет, подробно рассказывает о правилах безопасности в Сети. А ведь интернет — это мощное средство коммуникации. Сейчас не только взрослые, но и дети чаще знакомятся в интернете, чем в реальной жизни. Это проще, удобнее и быстрее.

При этом взрослым важно и необходимо сделать следующее:

— дать понять ребенку, что в Сети, как и в реальной жизни, есть разные люди, в том числе те, которые могут выдавать себя за другого человека, преследовать корыстные цели;

— обратить внимание ребенка на фото, описание и манеру общения потенциального друга в Сети; пояснить, что не стоит начинать общение с человеком, если нет фотографий, описания, а если диалог начинается с личных вопросов или неприятных, то обязательно следует рассказать об этом родителям, не продолжая общение.

Если же общение доходит до предложения знакомства «вживую», то необходимо на первую встречу обязательно пойти вместе с ребенком и попросить собеседника тоже с собой пригласить кого-то из родителей. Это безопасно и правильно для первой встречи — знакомства с потенциальным другом.

Игра

Проанализируйте, сколько времени ваш ребенок проводит у компьютера и какие сайты посещает. Иногда серфинг в интернете, быстрый переход по ссылкам, изучение новостных лент в социальных сетях может занимать много времени и не приносить ощутимой пользы.

Что делать, если ребенок начинает проводить слишком много времени за игрой в компьютерные игры? Ответ достаточно прост: необходима альтернатива. А что может быть лучше игры? Попробуйте предложить ребенку поиграть в офлайн-игры, которые позволяют развивать внимание и память, навыки общения и сотрудничества со сверстниками.

Задайте вопрос подростку, в какие настольные игры можно поиграть? С большей долей вероятности он расскажет либо об играх с картами (например, UNO), либо затруднится назвать конкретные игры. Чтобы отвлечь ребенка от гаджетов, нужно придумать не менее интересные и увлекательные игры.

Например, предложите ему игру «Стикеры». Правила игры предельно просты и будут понятны любому: все игроки по кругу загадывают друг другу любого персонажа или героя фильма, пишут его имя на стикере и отдают последний соседу. Тот клеит ее себе на лоб, не читая, что написано на листочке. После этого каждый игрок по кругу начинает задавать вопросы. Если ответ утвердительный (да), значит, ребенок задает правильный вопрос. При этом он продолжает спрашивать до тех пор, пока в ответ на его вопрос не прозвучит слово «нет». Тогда право задавать вопрос переходит к другому игроку. И так по кругу, пока все слова на стикерах не будут отгаданы. В данной игре нет победителя или проигравшего, этим она и хороша. Играя в нее, ребенок научится задавать «правильные» вопросы, размышлять над тем, что он хочет спросить. Игра помогает ребенку развивать фантазию, думать нестандартно, креативно мыслить. Это те качества, которые пригодятся во взрослой жизни еще не раз.

Следующая игра называется «Веревочки на пальцах». Она предназначена для двоих. Смысл игры заключается в том, что ребята по очереди плетут на пальцах какую-либо фигуру. Задача второго игрока — из фигуры, которая получилась у первого, сплести свою фигуру, надевая веревочку на свои руки. Игра идет до тех пор, пока один из игроков не запутается в веревочке. Играя в нее, ребята будут развивать внимание и мелкую моторику, а еще навыки работы в команде.

Если ребенок не знает этих игр, то тогда нужно просто рассказать про них, заинтересовать и сыграть вместе. Научившись сам, он сможет в дальнейшем научить и своих друзей, а значит, у него появятся единомышленники, друзья по интересам.

Ведение блогов — популярный современный досуг. Но, возможно, вашего ребенка заинтересует и старинный способ ведения «блога». Предложите сочинить творческую анкету для одноклассников. Вспомните, как раньше, чаще всего у девочек, были тетрадочки с разными вопросами, расписанные радужными цветами гелиевых ручек и украшенные красивыми наклейками. В такой тетрадке было необходимо ответить на несколько вопросов. Попробуйте вспомнить, что это были за вопросы? Они были простые, но насколько сильно они помогали ребятам узнать друг друга ближе.

Чем раньше взрослые покажут ребенку, в чем заключаются плюсы и минусы интернет-пространства, научат мерам предосторожности, тем раньше он сможет эффективно использовать цифровые ресурсы и при этом всегда оставаться оффлайн.

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