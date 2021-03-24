В меня вселился вес: столичный психолог рассказал, откуда берется привычка переедать

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Лишний вес — проблема, ставшая для многих крайне серьезной. Интернет и телепередачи пестрят чудо-рецептами для стройности и красоты. В лучшем случае эти методы дают лишь кратковременный успех или не работают вовсе. Все дело в том, что причины набора лишнего веса в половине случаев кроются не в физиологии, а в психологии человека. Подробнее об этом рассказывает Елена Шохина, психолог семейного центра «Зеленоград».

Всю жизнь борюсь с лишним весом

— Я все жизнь борюсь с лишним весом. У нас это семейное: и мама, и бабушка были женщинами весьма упитанными, — со слезами на глазах начала свой рассказ 17-летняя Татьяна. — Разница лишь в том, что я страдаю от того, как выгляжу, а для них — женщина должна быть в теле. Семья не поддерживает моих стремлений сбросить вес и всячески саботирует мои диеты и занятия спортом.

Да, такие истории не редкость, и первое, с чего мы начали с Таней, — определили, какое истинное значение имеет для нее еда. В данном примере еда равна поощрению за успех: за хорошее поведение мама угощала девочку «сладеньким». Желание быть хорошей девочкой и радовать маму привело к закрепленному типу поведения: за каждый успех «награждать» себя сладким. Такой стиль реагирования привел Таню к ожирению I степени.

Другие распространенные причины набора веса:

— подсознательное желание защититься от внешнего мира (жировая прослойка выступает в роли своеобразного защитного панциря: чем она толще, тем в большей безопасности чувствует себя человек);

— нехватка внимания (чаще всего эта проблема проявляется в детстве: когда ребенку недостает родительского внимания, он бессознательно начинает набирать вес, чтобы тем самым стать заметнее для окружающих);

— заедание волнения и стресса (если в детстве конфета была лучшим утешением, неудивительно, что по мере взросления эти механизмы останутся актуальными: с помощью вкусной еды человек старается снять нервное напряжение, заглушить переживания, избавиться от негативных эмоций);

— низкая самооценка и/или желание угодить партнеру (сюда входят разные случаи: и те, когда человек набирает лишний вес для того, чтобы казаться солиднее в глазах окружающих, и те, когда мы бессознательно «меняем» свою фигуру в соответствии с чужими вкусами. Корень у обеих проблем один — неуверенность в себе);

— психологическое и/или физическое насилие (у переживших подобное в детстве существенно повышается риск располнеть в будущем; становясь непривлекательными, они словно пытаются себя обезопасить от повторения подобных ситуаций);

— нежелание нравиться противоположному полу (некоторым людям не требуется внимание по разным причинам, и таким образом они заранее себя «спасают»);

— получение удовольствия (когда человек не умеет радоваться другим вещам, вкусная еда становится для него единственным источником удовольствия);

— похудение как смысл жизни (некоторые женщины в принципе никогда не бывают довольны своей фигурой, и физиология тут ни при чем — дело именно в мнимой цели похудеть).

Совместно с психологом Таня поняла и перевела причину из бессознательного в сознательный уровень. Прежнее «поощрение конфетками» уже не приносило счастья, мешало и требовало замены! И девушка решила радовать себя «сладким» временем, посвященным себе: Таня — большой ценитель современного искусства, и теперь награда за успех — это билет на выставку. Следующим шагом стала семейная консультация, на которой мама и бабушка смогли понять, какую боль и страдания испытывает их любимая дочь и внучка. И комфортное ощущение своего «психологического» веса у всех индивидуально.

Танина ситуация разрешилась успешно. Отсутствие «поощрительных» калорий дало свой закономерный эффект: за полгода девушка привела себя в комфортную форму. Каждый случай уникален. Даже если вы нашли свой среди описанных, но справиться самостоятельно не удается, — обращайтесь за квалифицированной помощью к специалистам столичных семейных центров, и у вас все обязательно получится.

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