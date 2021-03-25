Опасное увлечение: как вейпинг влияет на здоровье полости рта

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Вряд ли кого-то можно удивить информацией о том, что капля никотина способна лишить жизни копытное весом 500–700 килограммов. Все знают, что курение убивает, но есть категория людей, полагающих, что это актуально только в контексте классических сигарет. Они считают, что электронные аналоги абсолютно безвредны, в том числе для зубов. Так ли это на самом деле? Об этом расскажет владелец стоматологического центра Dr. SHIPKOV dental clinic Владимир Шипков.

Что такое вейпинг?

Вейпинг — это прогрессивный аналог классического курения, постепенно приобретающий признаки субкультуры, особенно среди молодежи. Другими словами, это процесс курения (парения, если быть более точным) электронной сигареты. Последняя представляет собой некий ингалятор, превращающий заправленную в резервуар жидкость в пар или мелкодисперсный аэрозоль. Так и получаются густые клубы ароматного дыма, за который столько людей ценят вейпы.

Состав жидкостей для парения

Сами по себе вейпы не способны причинить вред зубам (если только не бить ими с размаха по лицу), а вот жидкости, которыми заправляют электронные сигареты, еще как могут. Причем потенциальный вред грозит не только эмали или дентину, но и мягким тканям ротовой полости.

В зависимости от типа жидкости, технологии ее изготовления и политики производителя, в состав могут входить до восьми десятков химических компонентов. Среди наиболее распространенных — глицерин, пропиленгликоль (относительно безобидные составляющие), нитрозамин, диэтиленгликоль (ядовитые вещества с сильным канцерогенным эффектом).

Даже если, по заявлению производителя, жидкость вовсе не содержит никотина (а это далеко не всегда соответствует действительности), химические компоненты, которые входят в состав, крайне негативно действуют на зубы, ухудшая не только эстетические свойства эмали, но и физические. Это значит, что защитная оболочка зубов у людей, которые на регулярной основе парят электронные сигареты, темнеет и утрачивает свои протекторные свойства.

Официальное заключение ВОЗ по поводу недопустимости употребления никотина в любой форме есть, а жидкостей для парения нет. Но это не должно вводить в заблуждение. История напоминает ситуацию со спайсами — их не вносят в список запрещенных веществ только потому, что ушлые наркопроизводители пользуются несовершенством законодательства и меняют формулу изготовления быстрее, чем компетентные органы проводят соответствующие исследования и выносят вердикт.

В чем заключается вред вейпинга?

Регулярное вдыхание ароматного пара чревато рядом последствий для всей ротовой полости и зубов в частности. Вот только некоторые из них: кровоточивость десен, которая развивается после перманентного воздействия агрессивных химикатов на слизистые; ухудшение внешней привлекательности эмали и снижение ее защитных свойств, как следствие — уязвимость зубов к механическим повреждениям и разрушительному химическому воздействию; оголение корней зубов и рецессия десны, которые происходят из-за регулярного воздействия химикатов с высокой концентрацией вредных веществ; растрескивание эмали, которое особенно часто происходит в процессе парения на холоде, имеет место по причине деминерализации защитной оболочки; активизация патогенной микрофлоры на фоне снижения активности слюнных желез, страдающих от агрессивных химических компонентов, как следствие — повышение угрозы развития кариеса.

Если парить с брекетами во рту, после демонтажа скоб почти наверняка на зубах останутся пигментные пятна, появляющиеся по причине неравномерного воздействия пара на зубы (эмаль под пластинками останется естественного цвета, а на остальной части зубов с большой долей вероятности потемнеет).

Вейпинг и операции во рту

В любой уважающей себя клинике пациенту обязательно выдадут мануал (или в крайнем случае проинструктируют устно), в котором описаны подготовительные мероприятия перед операцией и правила поведения в период реабилитации. Отказ от курения — обязательный пункт последних, это одно из ключевых условий того, что реабилитация пройдет без осложнений и займет минимум времени.

Сознательные стоматологи запрещают курить (и парить тоже!) после любого оперативного вмешательства, которое выполнялось в ротовой полости. От элементарного удаления зуба до сложной многоэтапной имплантации, предполагающей использование навигационных шаблонов, подсадку костной ткани и моделирование десны.

Следует понимать, что химический пар не менее вреден (а иногда и более), чем дым классических сигарет, поэтому вейпинг в постоперационный период чреват замедлением регенерационных процессов, кровотечениями, воспалением, нагноением, рядом других неприятных явлений. В отдельных случаях пренебрежение врачебным запретом на курение/парение может свести на нет весь терапевтический эффект от выполненной процедуры и приведет к возникновению необходимости ее повторного проведения.

Электронные или обычные: что опаснее для зубов

Ученые имели возможность досконально изучить свойства и пагубное воздействие обычных сигарет на весь организм в целом и ротовую полость в частности. Их негативное влияние хорошо исследовано и полностью доказано. С вейпами все не так. Их массовое распространение произошло не так давно, поэтому наука еще не имеет достаточного количества эмпирических данных, но те, что есть, позволяют безапелляционно утверждать о вреде вейпинга. Весь вопрос только в его масштабах и степени, которая из-за отсутствия детальных массовых исследований пока не установлена. Сейчас утверждать можно только одно: и традиционное курение, и вейпинг однозначно вредны. Если вы дорожите красотой и здоровьем своих зубов, необходимо отказаться от такого рода привычек как можно быстрее.

Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья.

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