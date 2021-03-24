Как не попасть на развод: шесть главных правил при выборе стоматологической клиники

Фото: Из личного архива Владимира Шипкова

В некоторых частных стоматологических клиниках нечистые на руку дельцы пытаются нажиться на пациентах, пользуясь их доверчивостью и отсутствием специальных знаний. О том, как обычному человеку не стать жертвой развода, рассказал владелец одного из лучших стоматологических центров столицы Dr. SHIPKOV dental clinic Владимир Шипков.

Специалисты

Если тракториста с 50-летним стажем работы посадить за руль болида «Формулы-1» и попросить поучаствовать в гонке, он с большой долей вероятности разобьет машину на первом же круге. Так и в стоматологии. Самое современное оборудование или наиболее продвинутые технологии не принесут пользы, если они окажутся в руках специалиста, у которого уровень образования, квалификация, спектр компетенций и практический опыт оставляют желать лучшего.

Отправляясь на прием, убедитесь в том, что ваши зубы попадут в надежные руки. Сейчас это сделать довольно просто. В кабинете каждого уважающего себя специалиста есть информация о его образовании в виде дипломов, сертификатов, грамот и других подтверждающих документов. Стаж работы, отзывы реальных пациентов в Сети, возможно, рекомендации людей, которые пользуются вашим доверием, — то, на что следует обратить внимание.

Оборудование и оснащение клиники

Это второй по значимости, но тоже очень важный фактор. Вероятно, существуют гении, способные перелечивать каналы без дентального микроскопа, филигранно интегрировать импланты, не применяя КТ, компьютерное моделирование и навигационные шаблоны, или выполнять другие сверхсложные задачи «топором на коленке». Но их единицы. Эталонная стоматология — некий симбиоз человеческих мозгов, правильных рук, высокотехнологичного оборудования и передовых технологий.

Компьютерные томографы, радиовизиографы и дентальные микроскопы помогают получить полную клиническую картину, специальные лазерные установки дают возможность без боли и наркоза препарировать ткани. Профессиональная гигиена — не самое сложное направление стоматологии, но и здесь не обходятся без сложного оборудования. Аппараты с искусственным интеллектом позволяют удалить все виды зубных отложений, отполировать эмаль и корни зубов, не повреждая твердые и мягкие ткани.

Правовое поле

Ситуации, когда врач вылечил не тот зуб или пациент отказался оплачивать услуги стоматологии по причине пребывания Луны в фазе Тельца, — не редкость. Наличие договора с клиникой полностью не исключит их появление, но снимет массу вопросов в случае возникновения и поможет быстро их разрешить.

Если что-то пойдет не так, договор, в котором прописаны права и обязанности сторон, станет веским основанием для исправления врачебных ошибок или взыскания компенсации в судебном порядке. Кроме того, налоговый вычет с оплаченных стоматологических услуг, позволяющий получить скидку в 13 процентов, доступен только при наличии договора. В правильной клинике пациенту почти всегда предложат подписать бумаги перед началом лечения, а вот сомнительные учреждения всячески избегают этого.

Сервис и репутация

В современном мире практически невозможно оказывать медицинские услуги и оставаться в тени. Социальные сети, различного рода рейтинги, профильные агрегаторы и мессенджеры не оставляют шансов стоматологическому центру утаить информацию об особенностях, тем более — о результатах своей деятельности. Сарафанное радио тоже никто не отменял. Перед походом в клинику изучите в Сети всю имеющуюся информацию.

Уровень сервиса — еще один важный показатель. Не бывает так, чтобы клинику оснастили топовым оборудованием стоимостью несколько сотен тысяч или даже миллионов долларов, пригласили туда лучших специалистов, а потом заставляли пациентов сидеть в очередях, выслушивать хамство на ресепшен и томиться от летнего зноя из-за отсутствия кондиционера. Комфорт пациентов — один из важнейших факторов, отражающихся на коммерческой эффективности центра, поэтому в респектабельных клиниках он стабильно высокий.

Прайс

Не стоит делать выводы о клинике, руководствуясь только ее ценовой политикой, но следует понимать, что это тоже важный момент. Качественное лечение у хороших специалистов с применением лучших в мире материалов и оборудования не может стоить дешево, но и переплачивать втридорога за разрекламированный бренд не всегда целесообразно. В каждом сегменте рынка услуг есть свой порядок цен, при выборе клиники стоит ориентироваться на него, отдавая предпочтение средним показателям.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка

Прошедший год изменил отношение большей части человечества к вопросам антивирусной безопасности. На фоне пандемии каждое уважающее себя медицинское учреждение просто обязано уделять максимум времени и сил противоэпидемическим мерам.

В прогрессивных центрах помещения зонируют, воздух и поверхности обеззараживают практически непрерывно, а все инструменты и расходные материалы заменяют одноразовыми аналогами. Персонал регулярно сдает тесты и снабжается передовыми средствами активной и пассивной безопасности, прием оптимизируется для минимизации или полного исключения контактов разных пациентов между собой.

Это одни из наиболее важных критериев выбора стоматологического центра. Руководствуясь ими, вы точно не станете жертвой обмана и легко найдете подходящую клинику.

Читайте также: Предотвратить легче, чем лечить: как не допустить появления кариеса