Москвичи старшего поколения проходят вакцинацию

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В январе в Москве отменили обязательный режим дистанционной работы, сняли ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, а в марте обязательный домашний режим для представителей старшего поколения стал носить рекомендательный характер, разблокированы социальные карты москвича.

Благодаря таким строгим, но необходимым мерам безопасности городу удалось уберечь самую уязвимую с точки зрения заболевания группу населения — горожан «серебряного» возраста. Но это означает отсутствие коллективного иммунитета у пенсионеров. Единственный способ защитить свои жизнь и здоровье — сделать прививку.

Горожане «серебряного» возраста очень ответственно подходят к вопросу своего здоровья. Среди почти миллиона привитых в столице около половины — жители старшего поколения. Наблюдения показывают, что только 3,5 процента привитых старше 60 лет отмечали побочные эффекты в виде незначительного повышения температуры и реакции в месте инъекции. Причем у пожилых людей температура поднималась на 30 процентов реже, чем у более молодых.

Среди первых провакцинированных был активист филиала «Отрадное» ТЦСО «Бабушкинский» Александр Васильевич Гераскин.

— Когда появилась возможность поставить прививку, я оценил для себя все риски и понял, что лучше вакцинироваться, чем заболеть. У меня есть знакомые, все-таки заразившиеся ковидом. Многие переносили этот вирус достаточно трудно. И, честно говоря, совсем не хочется оказаться на их месте, — говорит он.

После вакцинации Александр Васильевич чувствовал себя хорошо. Единственная жалоба — легкая слабость в первый день после прививки. Зато сейчас мужчина полон сил и очень рад, что все-таки решился на вакцинацию.

— Среди друзей кто-то планирует в ближайшее время привиться, кто-то говорит: «Мы пару месяцев посмотрим, как люди перенесут вакцинацию, и если все в порядке, то привьемся». Все мы разные. Я бы, конечно, однозначно рекомендовал привиться, — отметил он.

Среди получателей социальных услуг и постоянных посетителей центров социального обслуживания немало тех пенсионеров, кто уже прошел вакцинацию. Горожанам старшего возраста хочется начать наслаждаться жизнью без страха за свое здоровье: ходить в кино и театры, гулять по паркам, встречаться с друзьями и единомышленниками. Среди привитых и Нинель Васильевна Самойлова, активистка ТЦСО «Алексеевский».

— Я решила пройти вакцинацию по актуальной причине, чтобы не только не заболеть, но и не заражать окружающих. 8 января мне сделали первую прививку, а 29 января — вторую. Если вы хотите не только защитить свое здоровье, но и внести вклад в борьбу с этой страшной болезнью, обязательно делайте прививку. Это необходимо не только для себя, но и для того, чтобы ваши близкие и родные были здоровы, — рассказывает Нинель Васильевна.

Жительница района Лианозово Нина Анатольевна Крестинина придерживается такого же мнения, как и Нинель Васильевна.

— Я очень ждала начала вакцинации, так как боялась заразиться вирусом и тяжело болеть. Решила сделать прививку, чтобы у меня образовался иммунитет к вирусу. Кроме этого, я хотела внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета. Только массовая вакцинация всех жителей может остановить пандемию COVID-19. Обе прививки перенесла хорошо, без осложнений. Побочных эффектов не было. Температура не поднималась и не было других болезненных ощущений. Я очень рада, что сделала прививку, теперь чувствую себя в безопасности, — поделилась она.

Некоторые горожане прививаются целыми семьями. Владимир Васильевич и Зоя Алексеевна Григорьевы привыкли все делать вместе. Ежегодно они прививаются от гриппа, поэтому над вопросом «вакцинироваться от коронавируса или нет» они почти не думали. 6 марта Григорьевы сделали прививку и сейчас чувствуют себя прекрасно.

— У нас обоих не было никаких побочных эффектов. Сразу после того как нам поставили второй компонент вакцины, 6 марта, мы отправились на прогулку. Чувствуем себя прекрасно и очень советуем всем пенсионерам вакцинироваться, ведь это поможет вернуть жизнь в привычное русло, — рассказывает Владимир Васильевич.

Напоминаем, что прохождение вакцинации — это простая и быстрая процедура. Сейчас записаться на прививку препаратом «Спутник V» можно в один из 100 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Также в Москве работают выездные бригады вакцинации на базе торговых центров и других городских объектов, где можно вакцинироваться без записи. Вакцинация займет не более 40 минут, из которых 30 минут — это наблюдение после прививки. Никакой особой подготовки к прививке не требуется, как нет и каких-то ограничений после. Узнать всю подробную информацию о вакцинации можно на официальном сайте мэра Москвы.

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