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Участники проекта «Московское долголетие» поделились впечатлениями о вакцинации от коронавируса
Фото: Наталья Феоктистова, Вечерняя Москва

Участники проекта «Московское долголетие» поделились впечатлениями о вакцинации от коронавируса

Марьяна Шевцова

Здоровье

Ситуация с коронавирусом в Москве лучше, чем в декабре. Как отмечают специалисты, самым эффективным способом защиты является вакцинация. В столице прививку от коронавируса уже сделали около миллиона человек и 40 процентов от этого числа — люди старшего поколения.

Своими впечатлениями от вакцинации поделились участники проекта «Московское долголетие». 81-летняя Валентина Стефановна Мареева рассказала, что решила сделать прививку, чтобы наконец-то видеться с родными, друзьями и близкими и не опасаться за свое здоровье. Весна 2020 года далась ей очень тяжело, ее невестка работала медсестрой в «красной зоне», и общаться они могли только по телефону.

— Я решила сделать прививку, чтобы спокойно встречаться с детьми. Моя невестка работала медсестрой в «красной зоне», мы очень долго не могли лично встретиться. Дети привозили продукты, а я даже не могла открыть им дверь. Кроме того, я в группе риска: у меня много хронических заболеваний. Я решила сделать прививку, чтобы продолжить жить полноценной жизнью — видеться с близкими, друзьями, спокойно выходить из дома. Сейчас я чувствую, что защищена, и стараюсь рассказать о своем опыте знакомым, чтобы они не боялись, — рассказала Валентина Стефановна.

Валентина Стефановна отметила, что после введения обоих компонентов чувствовала себя хорошо, побочных действий у нее не было.

62-летняя Любовь Васильевна Глазырина также решила сделать прививку, чтобы спокойно встречаться с родными, тем более два месяца назад она стала бабушкой. Чтобы обезопасить себя и близких, единственным выходом было сделать прививку.

— Когда в прошлом году все находились в самоизоляции, моя дочь продолжала работать: она сотрудник полиции. Она очень переживала за нас с мужем, и мы ограничили общение, в основном только созванивались. Вскоре все переменилось — мы узнали радостную новость о скором пополнении в нашей семье. Пока дочь была в положении, уже мы боялись заразить ее и по-прежнему не могли полноценно видеться. Поэтому, когда объявили о вакцинации старшего поколения, мне кажется, я была первой, кто записался на прививку, тем более к тому времени уже родился внук и держать дистанцию для нас стало все сложнее, — рассказала Любовь Васильевна.

Также Любовь Васильевна признается, что не понимает, почему кто-то боится вакцинации.

— Бояться нужно болезни и ее последствий, а не прививок. После прививки у меня как будто гора с плеч упала, я могу спокойно общаться с семьей, помогать дочери с внуком и не бояться за свое и их здоровье, — сказала она.

В Москве сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. Перед прививкой врачи проводят обязательный медосмотр пациента, а в течение получаса после введения вакцины наблюдают за его самочувствием.

Кроме того, социальные работники начали поквартирный обход горожан в возрасте старше 60 лет с целью информирования о вакцинации. Специалисты вручают жителям информационные буклеты, отвечают на интересующие вопросы и при необходимости помогают записаться на удобную дату и время вакцинации.

Узнать сотрудников можно по бейджу, где указаны имя и фамилия, название центра социального обслуживания, а также стоит подпись руководителя окружного управления.

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