Иммунолог рассказала, как подготовиться к сезону цветения и избежать аллергии

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Майские праздники в этом году могут обернуться настоящим кошмаром для аллергиков — их ждет резкий «всплеск пыльцы». Об этом предупредила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. В разговоре с «Вечерней Москвой» она объяснила, как уживаться с аллергией, и дала соответствующие советы.

Препараты и принципы: как аллергику подготовиться к сезону опыления?

По мнению медика, пик сезона опыления в 2021 году наступит ближе к майским праздникам. За две недели до начала сезона уже нужно начинать принимать антигистаминные препараты в зависимости от того, какие симптомы наиболее распространены у пациента, отметила Ярцева.

— Если это аллергический ринит — берите подходящий вам по показаниям топический стероид (спрей с гормональным средством). Его можно начинать применять еще за месяц до начала сезона. Использовать средство нужно каждый день на базисной основе, — подчеркнула она.

Если аллергия, говорит собеседница «ВМ», проявляется на коже, то подойдет антигистаминный препарат в виде таблеток. Их нужно пить каждый день без перерывов по одной или две штуки, уточнила врач.

— Если речь идет о бронхиальной астме, требуется заранее провести терапию на более серьезном уровне, — сказала она.

Помимо прочего, все проявления аллергии также можно снизить с помощью IgE-лекарств. По словам Ярцевой, они снижают уровень иммуноглобулина E, который отвечает за развитие аллергических реакций в организме человека.

— Правила просты: если начать принимать эти средства заранее, впоследствии симптомы будут менее выраженными. Если с каждым годом ваши симптомы только усиливаются — это повод еще зимой прийти к аллергологу и начать делать с ним аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), — пояснила медик.

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Протирать собаку тряпкой и не распускать волосы: бытовые советы по борьбе с аллергией

Несмотря на то что препараты — основное оружие для противостояния аллергической реакции, бороться с этим состоянием можно и более простыми способами, считает Ярцева. В первую очередь она рекомендует снизить концентрацию аллергена в воздухе там, где находится человек. Если он дома, делать это нужно с помощью кондиционера, оставив окна закрытыми.

— Их нельзя открывать, особенно утром, в пиковые по опылению часы, — предупредила эксперт.

С другой стороны, продолжает она, проветривать помещения можно и нужно в дождливые дни, поскольку осадки «прибивают» пыльцу к земле. На сами окна нелишним будет поставить специальные фильтры, добавила иммунолог.

Кроме того, она посоветовала проводить ежедневную влажную уборку, а одежду для улицы после прогулки выворачивать наизнанку и всегда убирать в шкаф, чтобы пыль меньше оседала на ней. Находясь на воздухе в сезон опыления, длинные волосы лучше не держать распущенными, добавила врач.

— Если вы выгуливаете собаку, желательно каждый день протирать ее влажной тряпкой, — поделилась она еще одним лайфхаком.

Среди прочего Ярцева порекомендовала отслеживать уровень пыльцы в воздухе через специальные приложения в интернете. Также медик призвала соблюдать некоторые ограничения в рационе. В частности, стоит ограничить употребление орехов и косточковых культур (вишня, черешня и другие — прим. «ВМ»).

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Что за «всплеск пыльцы», когда его ждать и чем он опасен?

Мощный выброс большой концентрации пыльцы ожидается ближе к майским праздникам, заявила терапевт. По ее словам, это произойдет вместе с резким и интенсивным потеплением.

— В этом году ближе к майским праздникам будет всплеск пыльцы, из-за которого аллергики могут не успеть подготовиться к сезону, — предупредила Ярцева.

Если начать готовиться уже сейчас, никаких тяжелых последствий для здоровья грядущий пик не вызовет, полагает специалист. В этой связи она призвала не переживать слишком сильно по поводу резкого подъема содержания пыльцы в воздухе, поскольку «аллергия предсказуема и с ней очень легко научиться жить».

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