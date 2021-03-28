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Ученые обнаружили связь между аллергией и стрессом
Фото: pixabay

Ученые обнаружили связь между аллергией и стрессом

Ксения Монахова

Здоровье

Исследователи городского университета Осаки выявили связь между сильными аллергическими реакциями и гормоном стресса, высвобождающий кортикотропин (CRH).

Один из ведущих авторов исследования профессор Мика Яманака-Такаичи рассказала, что часто встречала пациентов, жалующихся на усугубление аллергии во время психологического стресса.

— Именно это побудило меня провести исследование, — отметила специалист.

Исследователи добавили CRH к органной культуре носовой полости. В результате опыта ученые установили, что тучные клетки, участвующие в развитии аллергической и анафилактической реакций, значительно выросли. Кроме того, аналогичная реакция произошла в слизистой оболочке носа мышей, сообщает «Ридус».

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