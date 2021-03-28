Нутрициолог рассказала, чем грозит долгое хранение овощей в холодильнике

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Овощные салаты не должны долго храниться в холодильнике. Об этом заявила нутрициолог Кристина Журавлева.

По ее словам, при длительном хранении зелень заветривается, поэтому теряет витамины.

Нутрициолог рассказала, что единственный продукт, который без вреда для здоровья может храниться долго в холодильнике, — мясо и бульоны на его основе. Специалист отметила, что в них содержатся аминокислоты, которые оставляют полезные и питательные свойства даже в замороженном состоянии.

Также врач сообщила, что овощные салаты стоит заправлять оливковым маслом, а не подсолнечным, так как последнее вредит организму.

— Существуют жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Вот вторых кислот больше содержится в масле подсолнуха, а наш организм и так получает его в достатке. При нагревании это масло — худший вариант, — подчеркнула нутрициолог.

Она порекомендовала при приготовлении блюд отдавать предпочтение оливковому или кокосовому маслу, сообщает портал «Звезда».

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