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Врач Греков рассказал о распространении тяжелой половой инфекции, вызывающей бесплодие
Фото: pexels

Врач Греков рассказал о распространении тяжелой половой инфекции, вызывающей бесплодие

Ксения Монахова

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Греков рассказал о половой инфекции, которая вызывается устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium. По его словам, заболевание почти ничем не лечится.

—Ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие, — подчеркнул врач в интервью на радио «Говорит Москва».

Кроме того, инфекция может привести к бесплодию, считает Греков. Он напомнил, что каждый должен следить за здоровьем. Также врач порекомендовал постоянно интересоваться самочувствием партнера и не забывать о гигиенических процедурах.

Ранее Греков рассказал, какую смертельную болезнь может вызвать дефицит тестостерона.

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