Врач рассказал, какую смертельную болезнь может вызвать дефицит тестостерона

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Нахождение в генах мутации CHEK2 увеличивает риск возникновения и развития раковых заболеваний. Об этом в воскресенье, 28 марта, заявил врач и телеведущий Евгений Греков.

— К раку предстательной железы приводит дефицит тестостерона, а также наличие в генах мутации CHEK2, — подчеркнул он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, данную мутацию невозможно поменять. Кроме того, врач предостерег людей от использования различных трав и биодобавок в качестве лекарств для лечения гормональных сбоев. Он отметил, что подобные методы не помогают «утихомирить» рак.

Помимо этого, Греков уточнил, что теория о связи онкологического заболевания с аденомой простаты — «миф из прошлого».

Ранее врач Александр Мясников заявил, что присутствие в организме человека вируса папилломы человека может привести к развитию рака.

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