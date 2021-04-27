Береги горло, майский: как месяц рождения влияет на наше здоровье

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На днях известный врач, телеведущий Александр Мясников заявил, что дата рождения может влиять на здоровье человека. «Вечерка» узнала у астролога и нумеролога, так ли это на самом деле.

Александр Мясников сослался на данные Колумбийского университета в США. Западные ученые рассмотрели медицинские карты около 1,5 миллиона человек с конца XX века. Так они определили, что люди, рожденные в один месяц, получают одинаковые заболевания. Например, те, у кого день рождения в январе, часто страдают от гипертонии. У февральских людей есть проблемы с дыхательной системой, а у мартовских — склонность к аритмии.

Астролог Арина Ласка тоже уверена, что наше здоровье зависит от того, в какой период мы родились.

— Люди, родившиеся в один месяц, имеют множество сходств, в том числе и одинаковые болезни, — отмечает она. — Например, майские по жизни будут «маяться», в том числе и в плане здоровья. Их слабое место — органы в области шеи и головы.

Июньские чаще всего страдают нервными расстройствами. Июльские имеют проблемы с пищеварением. Те, кто родился в августе, подвержен кардиологическим заболеваниям. Слабое место сентябрьских — кишечник.

Все болезни октябрьских связаны с почками, а также нижней частью живота. Ноябрьским нужно беречь нервы, а те, кто родился в последний месяц зимы, имеют проблемы с печенью. Самые частые заболевания январских людей — артриты, артрозы, остеохондрозы. Те, кто появился на свет в феврале, должны бережно относиться к ногам. Мартовские люди страдают от недугов, связанных с печенью. Апрельские подвержены заболеваниям, связанным с верхней частью головы — глазами, лобными пазухами.

По словам нумеролога Елены Кузнецовой, на здоровье влияет не только месяц рождения, но и множество других факторов.

— У каждого из нас есть эфирные болезни, — говорит она. — Это недуги, с которыми человек чаще всего сталкивался в прошлой жизни. Они же являются ахиллесовой пятой и в текущем времени. Проявление зависит от того, как человек себя ведет при жизни, от его уровня духовного развития. Чем больше ошибок он совершает, тем сильнее признаки недуга. У тех, кто заботится о духовном развитии, эфирная болезнь может не проявляться вовсе.

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