Врачи рассказали, кому нужно отказаться от хлеба

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Европейские медики выяснили, какие изменения в организме говорят о том, что человеку необходимо перестать есть хлеб. Среди таких признаков назвали резкое изменение массы тела, спазмы желудка и резкие перепады артериального давления.

Хлеб давно стал одним из главных продуктов любой кухни мира, отказаться от него бывает не так просто. Поэтому специалисты советуют выбирать изделия из муки грубого помола, такие продукты полезнее тех, что делаются из муки высшего сорта. Орехи и семена могут стать отличной заменой выпечке.

Тем не менее даже полезный хлеб может вызывать проблемы со здоровьем. О том, что от него стоит отказаться совсем, говорит резкое увеличение веса, которое может привести к ожирению. Приступы гипертонии тоже могут быть последствием употребления в пищу хлеба. В 2018 году в журнале Nutrients было проведено исследование влияния белого хлеба на уровень кровяного давления. Выяснилось, что если употреблять его в пищу хотя бы несколько раз в неделю, риск скачков давления повышается. Спазмы желудка могут свидетельствовать об индивидуальной непереносимости глютена, который содержится в хлебе. Стоит отказаться от поедания тостов или сэндвичей, если после них появляются боли в животе, пишет MedikForum.

Ранее «ВМ» писала о том, что, по данным исследования SuperJob, почти треть москвичей предпочитает завтракать сэндвичами.

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