Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Начинайте день с овсяной каши
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Начинайте день с овсяной каши

Никита Миронов  

Здоровье

Большинство москвичей в рабочие дни едят на завтрак бутерброды, кашу или блюда из куриных яиц. Таковы данные исследования, которое провел сервис SuperJob.

Почти треть москвичей отдала предпочтение сэндвичам, чуть меньше, 28 процентов, начинают день с каши. Каждый пятый любит есть утром яичницу, омлет или вареные яйца. Йогурты и творог едят около пяти процентов опрошенных, два процента завтракают печеньем. Только чай или кофе пьют перед работой 15 и 20 процентов опрошенных соответственно.

— Я тоже завтракаю в основном бутербродами, это быстро и вкусно, — пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Диетолог Анна Кудрявцева считает, что не все бутерброды одинаково полезны.

— Если это белый хлеб с маслом или колбасой, то вы просто вредите здоровью, — считает диетолог. — Такие бутерброды содержат слишком много быстрых углеводов и жира.

По словам эксперта, полезный «бутер» содержит цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями. На него лучше положить кусочек сыра или бекон. Причем с зеленью: помидором, огурцом, листом салата.

— Из каш я бы советовала овсянку. Она богата клетчаткой и белком. Кашу из овсяной крупы считают одним из самых сытных и калорийных завтраков, — пояснила эксперт. — Хороши гречка и пшенка. Но любые каши, которые готовятся «одну минуту», не покупайте: там много быстрых углеводов, которые организм моментально переводит в жир.

Читайте также: Крупы, макароны и зелень. Быстро худеем к лету!

полезное питаниекашазавтраки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Все мнения
О проекте
Читайте нас в