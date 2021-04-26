Начинайте день с овсяной каши

Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Большинство москвичей в рабочие дни едят на завтрак бутерброды, кашу или блюда из куриных яиц. Таковы данные исследования, которое провел сервис SuperJob.

Почти треть москвичей отдала предпочтение сэндвичам, чуть меньше, 28 процентов, начинают день с каши. Каждый пятый любит есть утром яичницу, омлет или вареные яйца. Йогурты и творог едят около пяти процентов опрошенных, два процента завтракают печеньем. Только чай или кофе пьют перед работой 15 и 20 процентов опрошенных соответственно.

— Я тоже завтракаю в основном бутербродами, это быстро и вкусно, — пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Диетолог Анна Кудрявцева считает, что не все бутерброды одинаково полезны.

— Если это белый хлеб с маслом или колбасой, то вы просто вредите здоровью, — считает диетолог. — Такие бутерброды содержат слишком много быстрых углеводов и жира.

По словам эксперта, полезный «бутер» содержит цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями. На него лучше положить кусочек сыра или бекон. Причем с зеленью: помидором, огурцом, листом салата.

— Из каш я бы советовала овсянку. Она богата клетчаткой и белком. Кашу из овсяной крупы считают одним из самых сытных и калорийных завтраков, — пояснила эксперт. — Хороши гречка и пшенка. Но любые каши, которые готовятся «одну минуту», не покупайте: там много быстрых углеводов, которые организм моментально переводит в жир.

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