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Крупы, макароны и зелень. Быстро худеем к лету!
Фото: pixabay.com

Крупы, макароны и зелень. Быстро худеем к лету!

Никита Абрамов

Здоровье

Многие мечтают о красивой фигуре к летнему купальному сезону. Российский врач-диетолог Виктория Дударева рассказала о простых способах похудения. По ее словам, в первую очередь нужно придерживаться правильного и рационального питания. Диетолог отметила, что следящие за фигурой должны есть по четыре-пять раз в день.

— В таком случае идет меньшее напряжение всех ферментативных систем организма и пища распределяется равномерно, нормальными количествами, без перегрузок, — объяснила врач.

Специалист отметила, что необходимо вести дневник питания, в котором нужно фиксировать съеденные продукты и время своих трапез. Перерыв между приемами пищи должен составлять три-четыре часа. По ее мнению, перерыв между ужином и завтраком не должен быть больше 12 часов.

Дударева объяснила, что до обеда нужно есть крупы, макароны, фрукты, овощи, так как они долго перевариваются и содержат магний. Во второй половине суток свой рацион нужно обогатить блюдами из рыбы, овощей, творога и кисломолочных продуктов. Перечисленные продукты содержат кальций и легко усваиваются.

Помимо этого, эксперт считает, что необходимо восполнить нехватку магния в организме, так как весной она встречается почти у всех людей. Этот микроэлемент содержится в зелени, а также в овощах и фруктах зеленого цвета, пишет агентство экономической информации «Прайм».

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