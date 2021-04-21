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Врач рассказал о пользе березового сока
Фото: Pixabay

Врач рассказал о пользе березового сока

Елена Фролова

Здоровье

Сезон березового сока стартовал в средней полосе России. В чем заключается польза данного напитка, сообщил главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский.

— Березовый сок является уникальным продуктом, обогащенным витаминами и микроэлементами. Древние люди пили его, чтобы справиться с весенним авитаминозом, — рассказал эксперт.

Как пояснил Олег Серебрянский, в этом природном напитке содержатся натрий, кальций, калий, магний, железо и другие полезные микроэлементы. При этом особую ценность представляет не сам по себе березовый сок, а результат его брожения. Как правило, раньше люди готовили из него слабоалкогольный напиток, который помогал им восполнить недостаток витаминов.

— Для этого наши предки собирали березовый сок, добавляли в него мед, иногда немного молока и выставляли все это на солнце, чтобы напиток перебродил. Его употребляли как квас или медовуху, — добавил врач.

По его словам, основными компонентами полезности данного напитка являются витамины группы B и микробиоты – бактерии, заселяющие кишечник и помогающие организму справиться с последствиями пищевых ограничений в период поста или болезней, отмечает «МИР 24». Как пояснил эксперт, березовый сок также употребляют при язве желудка, двенадцатиперстной кишки, заболеваниях печени, желчного пузыря, артрите, туберкулезе и ревматизме. Помимо всего прочего он повышает иммунитет при аллергических, инфекционных и простудных заболеваниях.

Источник: mir24.tv

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