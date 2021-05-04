Смертельная доза: врач рассказал, что делать при алкогольном отравлении

Закупка образцов вина для проверки качества в ТЦ «Аркадия»

В России продолжаются длинные майские выходные. Врачи рекомендуют проводить их скромнее, чтобы не навредить здоровью. О том, как минимизировать вред, наносимый бурными возлияниями, и что делать, если вы уже перестарались, «Вечерке» рассказал основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович.

Злоупотребление алкоголем и обильной пищей в любом случае не обходится без последствий, утверждает врач.

— Результатом может стать серьезное отравление — оно возникает, если в организм попало некачественное спиртное или количество выпитого было слишком большим, — рассказывает Валерий Саванович. — Смертельная доза алкоголя — приблизительно 700–1000 миллилитров водки, если пить ее без закуски и перерывов.

Чтобы уберечься от последствий, лучше ограничиться одним-двумя бокалами, не смешивая напитки. Первые признаки того, что дело неладно — это тошнота, рвотные позывы, мигрень или точечные головные боли, головокружение, несвязная речь.

— При таких симптомах нужно выпить активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса) и начать обильно пить воду без газа. Затем вызвать врача или доставить отравившегося в больницу. Обязательно и немедленно нужно вызывать скорую, если у человека начинаются сильные боли в пояснице, появляется кровь в рвоте, моче или стуле, — настаивает доктор.

Злоупотреблять яствами также не следует.

— Проблема в том, что у нас традиционно праздничной пищей считается самая тяжелая и жирная, — продолжает Валерий Саванович. — Симптомы пищевого отравления — боли в животе, тошнота, рвота, понос, слабость, нередко — головокружение и учащенное сердцебиение, сильное обезвоживание. В таком случае человеку также нужно перейти к обильному питью и воспользоваться активированным углем.

Специалист напоминает, что систематическое злоупотребление алкоголем и жирной пищей ведет к ожирению печени, которое может окончиться циррозом.

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