Философия медленной жизни: столичный психолог рассказал, как сохранять душевное спокойствие

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Современный мир характеризуется активной коммуникацией, требующей мгновенных ответов. Иной раз людям может не хватать целого дня, чтобы выполнить все поставленные задачи. Несмотря на то, что для каждого человека существует свой темп жизни, который ощущается комфортно, очевидно, что мы живем в стремительно меняющемся мире, который может быть стрессовым и даже разрушительным для здоровья. О том, как сохранить душевное спокойствие в потоках информационного спама, рассказывает психолог Московской службы психологической помощи Алексей Мальнев.

Философия Slow Life

— В своей работе нередко я слышу от клиентов, что жизнь кажется им слишком стремительной. У них возникает чувство подавленности и потери контроля. Они откладывают мечты на потом, а позже и вовсе перестают чувствовать свои истинные потребности и желания, — отмечает психолог.

Популярное сегодня движение Slow Life призывает перестать спешить и проживать каждый день осознанно, обращать внимание именно на качество, а не количество в любой сфере — от питания до работы. Философия «медленной жизни» учит, как жить хорошо и счастливо, а не быстро.

— Один из примеров подхода к осознанной, «медленной» жизни — включать в свой распорядок дня то, что для вас важно: встречи с друзьями, совместные семейные ужины, прогулки на свежем воздухе, занятия творчеством. Чаще задавайте себе вопросы о том, что действительно важно, упростите расписание, выделите время для маленьких радостей и общения с дорогими людьми. Мы можем определить собственный темп жизни и вписаться в наши главные приоритеты, — рассказывает психолог.

Как найти баланс?

— Не всегда получается контролировать давление и темп жизни, особенно на работе, но нам нужно научиться контролировать то, что мы можем, определить приоритеты и основные ценности. Если вы этого не сделаете, то рискуете сосредоточить свое время и энергию на чем-то, что в конечном итоге окажется не таким уж и важным.

— Продумайте, какие аспекты вашей жизни кажутся слишком быстрыми, и сосредоточьтесь на замедлении того, что соответствует вашим приоритетам и ценностям. Выделяйте больше времени на то, что вы хотите сделать. Умейте расслабляться: не каждое мгновение нуждается в том, чтобы его активно заполняли.

— Есть несложные практические рекомендации для того, чтобы замедлить темп жизни.

— Старайтесь делать меньше. Составляя план на следующий день, находите время для досуга, включайте в расписание только те дела, которые вы точно успеете сделать.

— Следите за своими мыслями: если вы поймаете себя на том, что часто думаете о прошлом или о будущем, возвращайтесь в настоящее.

— Постарайтесь находить время для прогулок на природе. Помните, что отдых бывает разный, не только физический.

— Не спешите во время еды. Подойдите к процессу потребления пищи как к процессу получения удовольствия, растягивайте его.

— Находите что-то новое в монотонных действиях, меняйте привычные маршруты передвижения.

— Не старайтесь выполнить все дела за раз, расставляйте приоритеты и фокусируйтесь на одном деле.

— Делайте больше пауз при выполнении работы для того, чтобы сконцентрироваться на дыхании. Глубокий вдох и медленный выдох помогают восстанавливать силы.

Применять ли философию «медленной жизни» — личное решение каждого, но важно знать, что неудовлетворенность собственной жизнью и невозможность самостоятельно справиться с тяжестью проблем — повод обратиться к специалисту. В столице это можно сделать бесплатно, записавшись на консультацию в Московскую службу психологической помощи населению.

Важно! Если вы нуждаетесь в срочной консультации специалиста, звоните на круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 с городского или +7 (495) 051 с мобильного телефона.

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