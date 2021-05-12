Психолог объяснила родителям, как не навредить гениальному ребенку

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Гениальность является неким отклонением от нормы, при котором человек погружается в определенную сферу деятельности. Так считает психолог Марианна Абравитова.

Как пояснила эксперт, бывают случаи, когда родители могут нанести ребенку психологическую травму, добиваясь от него такого же поведения, как и у остальных детей.

— Получается, что ребенок именно через гениальность видит и чувствует этот мир. У обычных же людей внимание распределяется тонким слоем на все направления. Если они чем-то и увлекаются сильно, то, как правило, на короткое время, — пояснила психолог.

Она также добавила, что если папа и мама заметили у своего сына или дочки нетипичные интересы, то они не должны добиваться изменения в поведении своего малыша.

— В подобной ситуации поможет разобраться детский психолог. Именно на гениальность рассчитывать, конечно же, не стоит. Это редкий дар. Однако в каждом конкретном случае нужно разобраться, что происходит с ребенком, — подчеркнула Абравитова.

Как пояснила эксперт, таким образом получится наладить отношения с ним и помочь ему правильно выстроить жизнь для дальнейшего развития, отмечает ФАН. По словам психолога, не только дети, но и взрослые могут чувствовать дискомфорт из-за того, что их мировосприятие отличается от взглядов других.

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