Ученые нашли связь между стрессом у родителей и лишним весом у детей

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Ученые из Университетского колледжа Лондона в Великобритании заявили о существовании связи между лишним весом у детей и стрессом у их родителей.

По данным исследования, проблемы с лишним весом возникали у детей, отцы которых находились в тревожном состоянии. Уточняется, что наиболее предрасположенными к этому стали дети в возрасте от пяти до четырнадцати лет. Стресс у матери влиял только на состояние организмов девочек, а зависимость была менее выражена.

Ученые выявили закономерность, согласно которой родители, испытывающие переживания, могли перекармливать своих детей или же не давать им достаточного уровня свободы действий для занятий спортом. Была выдвинута гипотеза о том, что в стрессовом состоянии родители игнорировали детей, из-за чего те начинали переедать, чтобы испытать положительные эмоции. Чаще всего дети отдавали предпочтение сладостям.

По словам психолога Кристианы Томмеруп, участвовавшей в исследовании, его результаты подтверждают важность социальной и экономической поддержки молодых родителей, а также оказания им помощи в вопросах психического здоровья, передает Daily Mail.

Эксперт проанализировала данные о более чем шести тысячах британских детей, родившихся в период с 2000 по 2002 год. Она побеседовала с их родителями, чтобы выяснить, находились ли они под воздействием стресса, когда их дети были младше. Выяснилось, что отцы влияют на детей сильнее, чем ранее предполагали ученые.

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