«Нужно говорить с ребенком»: психолог рассказала родителям, как уберечь детей от насилия

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Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова ранее призналась, что стала жертвой насилия в подростковом возрасте. Домогательства взрослых калечат детям психику на всю оставшуюся жизнь. Психолог Анастасия Вертинская рассказала, как родителям защитить ребенка от сексуального насилия.

По словам эксперта, необходимо сформировать личностные границы ребенка, объяснить ему, кто может причинить вред и как на такие ситуации реагировать. При этом запугивать детей нельзя — важно научить малышей спокойно отвечать «нет».

— Чтобы сформировать физические границы, необходимо поговорить с ребенком, нужно проработать с ним такие вопросы: если ты встретишь такого человека, что будет? Как ты среагируешь? Что ты будешь делать? — подчеркнула специалист.

Психолог не рекомендует табуировать тему физической близости, чтобы не сформировать бессознательный страх у детей. По ее мнению, важно объяснить ребенку, что это такое.

— Нужно говорить с ребенком на эту тему и объяснить, что может быть, — добавила Вертинская.

Специалист подчеркнула, что родители должны завоевать доверие своего отпрыска. Ребенок должен знать: мама с папой защитят его, что бы ни случилось. Если этого не происходит, формируются глубокие душевные травмы, сообщает Пятый канал.

Ранее психологи объяснили, почему людям трудно говорить нет.

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